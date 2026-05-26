We wtorkowym komunikacie TK czytamy, że "pomimo wcześniejszej korespondencji i ustalenia terminu niniejszego przesłuchania przez prokuratora prowadzącego", do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik prezesa Święczkowskiego.

Prezes TK złożył zawiadomienie na sędziów TK, którzy złożyli zawiadomienie na niego

W kwietniu prezes TK Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie. Zlecił też analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, również w zakresie – jak określono w komunikacie TK - „występu” w Sejmie RP.

Przypomnijmy – 16 kwietnia sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek skierowali do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych 13 marca przez Sejm: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego.

W treści zawiadomienia sędziowie Bentkowska i Szostek wskazali, iż wobec całej czwórki doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, które polega na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania.

„Fałszywe zawiadomienie” - uważa Bogdan Święczkowski

Bogdan Święczkowski uznał, że sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli fałszywe zawiadomienie. Jego zdaniem z czwórką osób wybranych do TK nie można nawiązać stosunku służbowego, ponieważ nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Zatem według Święczkowskiego nie są sędziami TK.

Prezes TK od początku nie uznawał ślubowania „wobec prezydenta” złożonego przez czterech sędziów w Sejmie, w obecności marszałków Sejmu i Senatu, ale pod nieobecność prezydenta. – Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby – mówił.

Prezydenta Karol Nawrocki skierował do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie tego ślubowania nowych sędziów TK.