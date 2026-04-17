Chodzi o Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Taborowskiego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Nie mogąc się doczekać zaproszenia od głowy państwa, złożyli oni 9 kwietnia w czwartek ślubowanie w Sejmie, kierując słowa roty przysięgi do prezydenta, który jednak nie był obecny.

Sędziowie Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, od których prezydent odebrał ślubowanie i zostali dopuszczeni do orzekania w TK, skierowali zawiadomienie do prokuratora generalnego Waldemara Żurka o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czworga sędziów TK wybranych przez Sejm. W zawiadomieniu wskazali, iż wobec „wyżej wymienionych sędziów doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania”.

Sędziowie piszą o naruszeniu gwarancji konstytucyjnej

W ocenie Bentkowskiej i Szostka takie zachowania „wyczerpują znamiona przestępstwa urzędniczego popełnionego na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, określonego w art. 231 § 1 k.k. (niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego), a także przestępstwa naruszenia praw pracowniczych prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, określonego w art. 218 § 1a k.k.”.

Sędziowie TK składający zawiadomienie argumentują, że „art. 195 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuuje obowiązek zapewnienia sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków”, a „brak zapewnienia realnych warunków wykonywania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi oczywiste naruszenie tej gwarancji konstytucyjnej”.

Sprawą ma zająć się powołany w Prokuraturze Krajowej Zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu

W reakcji na zawiadomienie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że „podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie”.

W komunikacie podano, że zlecił również analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie „występu” w Sejmie.

„Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw” – podkreślono w komunikacie.