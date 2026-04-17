Chodzi o Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Taborowskiego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Nie mogąc się doczekać zaproszenia od głowy państwa, złożyli oni 9 kwietnia w czwartek ślubowanie w Sejmie, kierując słowa roty przysięgi do prezydenta, który jednak nie był obecny.
Sędziowie Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, od których prezydent odebrał ślubowanie i zostali dopuszczeni do orzekania w TK, skierowali zawiadomienie do prokuratora generalnego Waldemara Żurka o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czworga sędziów TK wybranych przez Sejm. W zawiadomieniu wskazali, iż wobec „wyżej wymienionych sędziów doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania”.
Czytaj więcej
Respektuję wiążące, zgodne z prawem, orzeczenia sądów. Jednak sądy powszechne nie mogą w żadnym zakresie rozstrzygać o ważności ślubowania sędziego...
W ocenie Bentkowskiej i Szostka takie zachowania „wyczerpują znamiona przestępstwa urzędniczego popełnionego na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, określonego w art. 231 § 1 k.k. (niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego), a także przestępstwa naruszenia praw pracowniczych prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, określonego w art. 218 § 1a k.k.”.
Sędziowie TK składający zawiadomienie argumentują, że „art. 195 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuuje obowiązek zapewnienia sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków”, a „brak zapewnienia realnych warunków wykonywania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi oczywiste naruszenie tej gwarancji konstytucyjnej”.
Sprawą ma zająć się powołany w Prokuraturze Krajowej Zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.
Czytaj więcej
Ponad 34 proc. ankietowanych uważa, że to Karol Nawrocki, nie przyjmując ślubowania od czworga sędziów, eskaluje konflikt wokół TK. Jednak aż 25 pr...
W reakcji na zawiadomienie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że „podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie”.
W komunikacie podano, że zlecił również analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie „występu” w Sejmie.
„Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw” – podkreślono w komunikacie.
