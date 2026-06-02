O wyniku głosowania poinformowało w mediach społecznościowych Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, główna misja dyplomatyczna reprezentująca nasz kraj na forum ONZ

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Wybory w ONZ: Polska wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego

„Wielkie wieści od Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Polska właśnie została wybrana do Komitetu Głównego na 81. sesję, która rozpocznie się na początku września” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak zaznaczono, ambasador Krzysztof Szczerski – Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku – będzie reprezentować Polskę jako jeden z Wiceprezydentów Zgromadzenia Ogólnego, pomagając kierować pracami tego kluczowego organu ONZ.

Decyzja została podjęta podczas wyborów, które odbyły się we wtorek.

Chalilur Rahman prezydentem 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W wyniku wtorkowego głosowania wybrano także przewodnictwo 81. sesji – powierzono je reprezentantowi Bangladeszu. „Gratulacje dla Chalilura Rahmana z Bangladeszu z okazji wyboru na Prezydenta 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – napisało Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. „Polska życzy powodzenia w tej ważnej roli i z niecierpliwością oczekuje na wspólną pracę” – dodano.

Podczas wtorkowych wyborów obsadzono kluczowe funkcje w Zgromadzeniu Ogólnym na jego 81. sesję. Poza przewodniczącym oraz prezydium państwa członkowskie wyłoniły też składy wszystkich głównych komitetów.