Joanna Kulig to jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek, znana z ról w takich filmach jak „Zimna wojna” czy „Ida”. Wkrótce widzowie TVP będą mogli zobaczyć ją w roli amerykańskiej gwiazdy muzyki pop.

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Kulisy nowej produkcji Teatru Telewizji z Joanną Kulig w roli Britney Spears. „Wyjątkowe widowisko”

Spektakl oparty jest na motywach z głośnej autobiografii Britney Spears „Kobieta, którą jestem”. Autorem scenariusza sztuki jest Jarosław Murawski, a za reżyserię odpowiada Ewelina Marciniak. Telewizja Polska zaprezentowała już pierwsze materiały promocyjne, w tym zdjęcie Joanny Kulig z planu. Aktorka została ucharakteryzowana na piosenkarkę z początków jej kariery, czyli z przełomu XX i XXI wieku.

„To będzie jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Joanna Kulig wraca na ekrany w zupełnie nowej roli. Aktorka zagra główną postać w nowym spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem »Britney«”. Sztukę napisaną przez Jarosława Murawskiego wyreżyseruje Ewelina Marciniak. Zapowiada się wyjątkowe widowisko” – podaje w mediach społecznościowych Teatr Telewizji TVP.

Dla samej Joanny Kulig rola ta wiąże się z powrotem do korzeni i zupełnie innym trybem pracy niż przy produkcjach kinowych.

„Znowu musiałam się zebrać i wejść w teatralną pracę. Granie w filmie wiąże się z intensywnymi i szybkimi emocjami, które po zakończeniu projektu trzeba odstawić na bok. W tej strukturze dramaturgicznej Teatru Telewizji trzeba poświęcić więcej czasu na wypracowanie roli” – przyznała aktorka w rozmowie z TVP Info podczas Festiwalu Dwa Brzegi.

Historia „księżniczki popu” w nowej odsłonie. Widzowie zobaczą, z czym zmagała się gwiazda

Scenariusz sztuki przybliża losy amerykańskiej piosenkarki, która już jako nastolatka stała się światową gwiazdą za sprawą hitu „...Baby One More Time”. Kolejne przeboje, takie jak „Oops!... I Did It Again” czy „Toxic”, przyniosły jej status ikony popkultury, ale też ogromną presję ze strony mediów.

Publiczność będzie mogła przyjrzeć się karierze i życiu prywatnemu gwiazdy, w którym nie brakowało dramatów, takich jak publiczne załamanie nerwowe i trwająca niemal 14 lat kuratela ojca nad jej życiem i finansami. Historia Britney wciąż porusza miliony fanów na całym świecie.

Data premiery spektaklu „Britney” na antenie TVP nie została jeszcze podana.

W planach jest także hollywoodzka adaptacja filmowa autobiografii piosenkarki w reżyserii Jona M. Chu. O główną rolę ubiegają się takie gwiazdy jak Margot Robbie, Sabrina Carpenter czy Millie Bobby Brown.