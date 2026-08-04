Joanna Kulig podczas otwarcia Festiwalu Dwa Brzegi
Joanna Kulig to jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek, znana z ról w takich filmach jak „Zimna wojna” czy „Ida”. Wkrótce widzowie TVP będą mogli zobaczyć ją w roli amerykańskiej gwiazdy muzyki pop.
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Spektakl oparty jest na motywach z głośnej autobiografii Britney Spears „Kobieta, którą jestem”. Autorem scenariusza sztuki jest Jarosław Murawski, a za reżyserię odpowiada Ewelina Marciniak. Telewizja Polska zaprezentowała już pierwsze materiały promocyjne, w tym zdjęcie Joanny Kulig z planu. Aktorka została ucharakteryzowana na piosenkarkę z początków jej kariery, czyli z przełomu XX i XXI wieku.
„To będzie jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Joanna Kulig wraca na ekrany w zupełnie nowej roli. Aktorka zagra główną postać w nowym spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem »Britney«”. Sztukę napisaną przez Jarosława Murawskiego wyreżyseruje Ewelina Marciniak. Zapowiada się wyjątkowe widowisko” – podaje w mediach społecznościowych Teatr Telewizji TVP.
Dla samej Joanny Kulig rola ta wiąże się z powrotem do korzeni i zupełnie innym trybem pracy niż przy produkcjach kinowych.
„Znowu musiałam się zebrać i wejść w teatralną pracę. Granie w filmie wiąże się z intensywnymi i szybkimi emocjami, które po zakończeniu projektu trzeba odstawić na bok. W tej strukturze dramaturgicznej Teatru Telewizji trzeba poświęcić więcej czasu na wypracowanie roli” – przyznała aktorka w rozmowie z TVP Info podczas Festiwalu Dwa Brzegi.
Scenariusz sztuki przybliża losy amerykańskiej piosenkarki, która już jako nastolatka stała się światową gwiazdą za sprawą hitu „...Baby One More Time”. Kolejne przeboje, takie jak „Oops!... I Did It Again” czy „Toxic”, przyniosły jej status ikony popkultury, ale też ogromną presję ze strony mediów.
Publiczność będzie mogła przyjrzeć się karierze i życiu prywatnemu gwiazdy, w którym nie brakowało dramatów, takich jak publiczne załamanie nerwowe i trwająca niemal 14 lat kuratela ojca nad jej życiem i finansami. Historia Britney wciąż porusza miliony fanów na całym świecie.
Data premiery spektaklu „Britney” na antenie TVP nie została jeszcze podana.
W planach jest także hollywoodzka adaptacja filmowa autobiografii piosenkarki w reżyserii Jona M. Chu. O główną rolę ubiegają się takie gwiazdy jak Margot Robbie, Sabrina Carpenter czy Millie Bobby Brown.
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