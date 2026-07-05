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„Bracia Lehman”: Amerykański sen

Oskar Winiarski we Współczesnym zaprezentował coś, co można nazwać teatrem totalnym. A wszystko doprawił szczyptą szaleństwa.

Publikacja: 05.07.2026 14:00

„Bracia Lehman”, reż. Oskar Winiarski, Barak Teatru Współczesnego w Warszawie

„Bracia Lehman”, reż. Oskar Winiarski, Barak Teatru Współczesnego w Warszawie

Foto: mat.pras.

Jan Bończa-Szabłowski

Rzadko zdarza się, by pisząc o bardzo dobrych czy nawet świetnych spektaklach, chciało się użyć określenia „zachwycający”. A tak właśnie jest w przypadku „Braci Lehman” Stefana Massiniego w reżyserii Oskara Winiarskiego – najnowszej premierze Teatru Współczesnego w Warszawie. To rodzaj teatru, o którym można tylko marzyć.

Teatr Współczesny najwyraźniej wraca do swych korzeni, kiedy to jego twórca i pierwszy dyrektor, legendarny Erwin Axer postanowił na tej scenie przybliżać polskiej widowni dzieła, które zdobyły uznanie na świecie, konfrontując je z wrażliwością rodzimej publiczności. Walor poznawczy poparty był tu zawsze wybitną reżyserią i świetnym aktorstwem. I te kryteria spełniają właśnie „Bracia Lehman”.

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