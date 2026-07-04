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Pogrom kielecki. Wielka manipulacja

Kto był winny zbrodni na Żydach w 1946 r. w Kielcach? Komunistyczna narracja od razu podsunęła mylne tropy.

Publikacja: 04.07.2026 16:00

Przygotowania do zbiorowego pogrzebu ofiar pogromu

Przygotowania do zbiorowego pogrzebu ofiar pogromu

Foto: wikipedia commos

Bożena Szaynok

Osiemdziesiąt lat temu, 4 lipca 1946 r. w Kielcach zamordowano 37 Żydów i dwóch Polaków. Liczba żydowskich ofiar była jednak większa i obejmowała także zabitych w pociągu oraz zmarłych w szpitalu z powodu odniesionych ran. Sprawcami zbrodni byli Polacy: żołnierze, milicjanci, cywile, a bezpośrednią jej przyczyną plotka o porwaniu polskiego dziecka przez Żydów. Wystarczyła, żeby ludzie przyszli na ulicę Planty, przed budynek, w którym mieszkali Żydzi, i wzięli udział w mordowaniu, rabowaniu, nawoływaniu do zbrodni albo biernie przyglądali się wydarzeniom. Wojsko zainicjowało pogrom, strzelając do żydowskich mieszkańców.

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