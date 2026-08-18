Fragment książki Slavoja Žižka „Za późno na przebudzenie. Co nastąpi, skoro przyszłość nie istnieje”, która w przekładzie Katarzyny Byłów ukazała się w Wydawnictwie Krytyki Politycznej

W pierwszym tygodniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w czasopiśmie „Salon” ukazał się fantastyczny esej Michaela Mardera (profesor filozofii na Uniwersytecie Kraju Basków – red.) fantastyczny, bo dokonał tego, co dziś jest najbardziej potrzebne: do naszych reakcji na katastrofę w Ukrainie dodał głębszy wymiar filozoficzny. Marder opisuje tam wydarzenie, które skojarzyło mi się z „Kieszenią pełną żyta” – jedną z powieści Agaty Christie z cyklu o pannie Marple. Bogaty londyński biznesmen Rex Fortescue umiera po wypiciu porannej herbaty. Po przeszukaniu jego ubrania okazuje się, że w kieszeni kurtki znajduje się garść żyta. Tytułowa kieszeń pełna żyta to słowa z dziecięcej rymowanki, do której w powieści odwołuje się zabójca.