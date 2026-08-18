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Slavoj Žižek: Jeśli Ukraińcy wygrają, ich zwycięska obrona będzie momentem prawdy

Po Ukrainie widzimy, że okrucieństwo wojny nie ogranicza się do Trzeciego Świata, że to nie jest coś, co możemy sobie wygodnie oglądać na ekranach. To się może wydarzyć również i u nas.

Publikacja: 18.08.2026 08:30

Putin jest zbrodniarzem wojennym, ale czy dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Czy nie był nim już w

Putin jest zbrodniarzem wojennym, ale czy dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Czy nie był nim już wtedy, gdy dla ratowania reżimu Asada rosyjskie samoloty bombardowały syryjskie Aleppo bardziej brutalnie, niż teraz robią to na Ukrainie? Na zdjęciu: akcja ratunkowa po rosyjskim ataku na Charków, lipiec 2025 r.

Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Slavoj Žižek

Fragment książki Slavoja Žižka „Za późno na przebudzenie. Co nastąpi, skoro przyszłość nie istnieje”, która w przekładzie Katarzyny Byłów ukazała się w Wydawnictwie Krytyki Politycznej

W pierwszym tygodniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w czasopiśmie „Salon” ukazał się fantastyczny esej Michaela Mardera (profesor filozofii na Uniwersytecie Kraju Basków – red.) fantastyczny, bo dokonał tego, co dziś jest najbardziej potrzebne: do naszych reakcji na katastrofę w Ukrainie dodał głębszy wymiar filozoficzny. Marder opisuje tam wydarzenie, które skojarzyło mi się z „Kieszenią pełną żyta” – jedną z powieści Agaty Christie z cyklu o pannie Marple. Bogaty londyński biznesmen Rex Fortescue umiera po wypiciu porannej herbaty. Po przeszukaniu jego ubrania okazuje się, że w kieszeni kurtki znajduje się garść żyta. Tytułowa kieszeń pełna żyta to słowa z dziecięcej rymowanki, do której w powieści odwołuje się zabójca.

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