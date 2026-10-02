Christa Pike – skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer z 1995 r. – przeżyła dwie próby wykonania wyroku za pomocą śmiertelnego zastrzyku. W piątek prawnicy kobiety ujawnili, w jakim stanie była 50-latka, kiedy została przetransportowana do szpitala.

Reklama Reklama

Przeżyła podwójną dawkę śmiertelnego zastrzyku. Prawnicy o stanie Christy Pike

Christa Pike, która przeżyła nieudaną próbę wykonania wyroku śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, pozostaje w stanie krytycznym.

Jak poinformowali jej prawnicy, skazana – która przebywa obecnie w szpitalu w Nashville – po przybyciu do placówki medycznej była nieprzytomna, została zaintubowana i podłączona do respiratora.

Personel medyczny próbował uratować jej życie.

W dokumentach złożonych w sądzie Davidson County Chancery Court prawnicy kobiety poinformowali także, że w chwili przyjęcia do szpitala oba jej ramiona były opuchnięte, poparzone i pokryte pęcherzami.

„Personel szpitala pracuje nad uratowaniem życia pani Pike i usunięciem pentobarbitalu z jej organizmu” – wskazano w piśmie.

Informacje te są najbardziej szczegółowym dotychczas opisem stanu zdrowia Pike po nieudanej egzekucji, do której doszło w środę wieczorem. Kobieta przeżyła dwukrotne podanie pentobarbitalu, substancji wykorzystywanej w procedurze wykonywania kary śmierci za pomocą śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee.

Po tym, jak Pike przeszła przez to, co jej prawnicy określili mianem „chemicznych tortur”, ponowili oni apel o zamianę kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności.

Nie jest jasne, w jakim stanie Pike jest obecnie. Najnowsze doniesienia pochodzą jednak z pisma prawników złożonego w piątek.

Serce wciąż biło. Podwójna dawka leku nie zadziałała w przypadku Christy Pike

Departament Więziennictwa Tennessee poinformował wcześniej, że podczas środowej egzekucji wykonano wszystkie czynności przewidziane protokołem. Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, ale jej serce nadal biło. Stanowa procedura przewiduje podanie drugiej dawki, jeśli pierwsza nie spowoduje śmierci, nie określa jednak, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje.

Sam fakt przeżycia egzekucji nie wyklucza kolejnej próby jej wykonania. W 1947 r. Sąd Najwyższy USA zezwolił Luizjanie na ponowne wykonanie wyroku wobec Williego Francisa, który przeżył egzekucję na krześle elektrycznym wskutek awarii urządzenia. Sąd odrzucił argument, że kolejna próba naruszałaby VIII poprawkę do konstytucji USA, zakazującą stosowania „okrutnych”.

Orzeczenie SN nie daje jednak stanom nieograniczonej możliwości ponawiania nieudanych egzekucji.SN zwrócił wówczas uwagę, że pierwsza próba nie powiodła się wskutek nieprzewidywalnej awarii. W przypadku Pike nieznany jest powód, dlaczego nie udało się wykonać skutecznie wyroku.Jeśli dochodzenie wykaże, że wszystkie wymogi protokołu zostały spełnione, a Pike mimo podania obu dawek przeżyła, jej prawnicy mogą argumentować, że problem tkwi w samej procedurze, a nie sposobie przeprowadzenia egzekucji – zauważył amerykański prawnik Lawrence J. Tjan w analizie opublikowanej na portalu Law Commentary.

Pike przed egzekucją zwróciła się do gubernatora stanu Billa Lee o skorzystanie z prawa łaski i zamianę kary śmierci na dożywocie. Lee odmówił. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Tennessee po odrzuceniu wniosku o ułaskawienie skazany może co do zasady ponownie wystąpić o nie za kadencji kolejnego gubernatora. Kadencja Lee kończy się w styczniu 2027 r.

Brutalne morderstwo w Knoxville sprzed lat. Kim jest Christa Pike?

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer.

W 1995 r. – gdy doszło do zbrodni – zarówno 18-letnia wówczas Christa Pike, jak i 19-letnia Colleen Slemmer uczyły się w ośrodku Job Corps w Knoxville, przygotowującym młodych ludzi do podjęcia pracy. Pike stała się później jedną z najmłodszych kobiet skazanych na karę śmierci.

Za zabójstwo Colleen Slemmer skazana została Pike, ale i jej ówczesny chłopak, Tadaryl Shipp. Jednak tylko kobieta otrzymała wyrok śmierci.

Według prokuratury Pike uważała dziewczynę za rywalkę i zwabiła ją w odosobnione miejsce, by dokonać zbrodni. Slemmer najpierw była torturowana, a później została zabita. Sprawa odbiła się szerokim echem ze względu na brutalność czynu i młody wiek osób zaangażowanych.

Zbrodnia wstrząsnęła Knoxville. Według prokuratorów Pike raniła Slemmer nożem, a następnie biła ją dużym kawałkiem asfaltu.

Stan Tennessee wstrzymuje egzekucje i wszczyna śledztwo

Pike nie zaprzecza swojej winie. Jej prawnicy i osoby zabiegające o złagodzenie kary od lat argumentują jednak, że kara śmierci nie jest odpowiednia w przypadku przestępstwa popełnionego przez 18-letnią osobę z nieleczonymi zaburzeniami psychicznymi, która doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania.

Innego zdania jest matka zamordowanej. May Martinez chce, aby wyrok został wykonany, podkreślając, że czekała na to od dziesięcioleci.

Jeśli egzekucja Christy Pike odbyłaby się zgodnie z planem, byłaby pierwszą egzekucją kobiety w Tennessee od 1820 r.

Po nieudanej egzekucji wstrzymano wszystkie pozostałe egzekucje w Tennessee do końca roku i zarządzono niezależne dochodzenie.