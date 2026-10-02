Sopiński został odwołany z funkcji rektora-komendanta AWS przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w maju br. po trwającym kilka miesięcy postępowaniu administracyjnym. Sopiński odwołał się od decyzji szefa resoru sprawiedliwości, została ona jednak utrzymana na początku września br. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazywało, że obie te decyzje zostały oparte o trzy filary: „wady prawne w przewodach doktorskich”, „manifestowanie poglądów politycznych” i „blokowanie organizacji aplikacji kuratorskiej”. „O dymisji przesądził skumulowany efekt tych działań. W ocenie resortu nie miały one charakteru pojedynczych pomyłek, lecz tworzyły ciągły wzorzec naruszania zasad praworządności i apolityczności” - podkreślało MS.

Reklama Reklama

Resort zaznaczył wówczas również, że decyzja szefa MS jest natychmiast wykonalna, a jej wykonanie nie zostałoby automatycznie wstrzymane, gdyby Sopiński zdecydował się zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Po odwołaniu Sopińskiego pełniącym obowiązki rektora-komendanta AWS został prof. tej uczelni dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo podkreślało, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Czytaj więcej Prawo Prof. Sławomir Cudak: Jestem legalnym rektorem-komendantem Mój poprzednik chce tę sytuację wykorzystać medialnie dla swojej przyszłej kariery politycznej – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Sławomir Cudak, nowy...

Sopiński: Żurek nie mógł mnie odwołać

O złożeniu do WSA skargi na wrześniową decyzję szefa MS Sopiński poinformował w piątkowym wpisie na X. Poinformował, że skierował skargę w piątek, 2 października, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. Taka data widnieje na pieczątce punktu podawczego resortu sprawiedliwości znajdującej się na załączonym przez Sopińskiego skanie pisma.

Sopiński napisał, że w skardze zarzucił decyzji szefa MS liczne naruszenia i że wniósł do WSA o jej uchylenie w całości, ewentualnie stwierdzenie jej nieważności w sytuacji, gdyby — jak podkreślił — sąd uznał, że została ona wydana przez niewłaściwy rzeczowo organ. Zwrócił się także do sądu o stwierdzenie, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Do skargi Sopiński dołączył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji szefa MS do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Demonstracja po odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS

Wrześniowa decyzja szefa MS o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora wywołała protesty - przed siedzibą uczelni organizowane były demonstracje, w których uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w budynku przez pewien czas przebywała posłanka tej partii Maria Kurowska, która odmawiała opuszczenia go. Demonstrujący próbowali m.in. uniemożliwić pełniącemu obowiązki rektora komendanta wejście do siedziby Akademii. Ostatecznie udało mu się to zrobić dzięki asyście policji.

W niedzielę, 13 września, kilku posłów PiS usiłowało dostać się do zabezpieczanego przez policję budynku, powołując się na tryb interwencji poselskiej. Wśród nich był m.in. Antoni Macierewicz. 23 września warszawska prokuratura okręgowa poinformowała o wszczęciu wobec niego śledztwa w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień w związku z jego interwencją przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.

Po informacji o wszczęciu przez MS postępowania administracyjnego ws. odwołania go z funkcji rektora AWS Sopiński napisał w marcu br. na X, że „walka o praworządność i demokratyczne państwo prawne trwa". „Za uporczywe nękanie mnie od 13 grudnia 2023 roku obecne władze odpowiedzą karnie. Nie boję się autorytarnej władzy. Wygraliśmy w 2025 roku i obroniliśmy Uczelnię, wygramy i teraz" - napisał wówczas Sopiński.

Powołana w 2018 r. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osoby cywilne.