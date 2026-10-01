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Tym razem prezydencka kontrpropozycja nie wystarczyła. Karol Nawrocki zmienił więc taktykę.
Zwrot jak u Hitchcocka. Prezydent potrafi budować napięcie. Najpierw zapowiedział tajemnicze orędzie, potem zaczął je tak, jakby przygotowywał grunt pod kolejne zablokowanie ustawy, którą rząd – jak to ujął – szantażuje go, przepraszam, Polaków, uzależniając obniżenie horrendalnie wysokich cen paliw od jej podpisania, a na koniec „bach”, jednak podpisze! A potem znowu trzęsienie ziemi: teraz to Karol Nawrocki będzie rozliczać rząd z tego, czy obniży ceny paliw do poziomu, jaki Donald Tusk obiecywał w kampanii wyborczej. I tak prezydent przechodzi do ataku.
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