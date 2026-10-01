Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Płociński: Orędzie jak u Hitchcocka. Wszyscy czekali na weto, a Nawrocki uderzył inaczej

Dużo zwrotów i groźne miny – wszystko po to, by Karol Nawrocki wytłumaczył się przed Polakami, dlaczego jednak podpisze ustawę o tzw. windfall tax, którą wcześniej zablokował. Ale trzeba przyznać, że prezydent potrafił to w orędziu sprytnie sprzedać.

Publikacja: 01.10.2026 20:59

Tym razem prezydencka kontrpropozycja nie wystarczyła. Karol Nawrocki zmienił więc taktykę.

Tym razem prezydencka kontrpropozycja nie wystarczyła. Karol Nawrocki zmienił więc taktykę.

Foto: KPRP

Michał Płociński

Zwrot jak u Hitchcocka. Prezydent potrafi budować napięcie. Najpierw zapowiedział tajemnicze orędzie, potem zaczął je tak, jakby przygotowywał grunt pod kolejne zablokowanie ustawy, którą rząd – jak to ujął – szantażuje go, przepraszam, Polaków, uzależniając obniżenie horrendalnie wysokich cen paliw od jej podpisania, a na koniec „bach”, jednak podpisze! A potem znowu trzęsienie ziemi: teraz to Karol Nawrocki będzie rozliczać rząd z tego, czy obniży ceny paliw do poziomu, jaki Donald Tusk obiecywał w kampanii wyborczej. I tak prezydent przechodzi do ataku.

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama