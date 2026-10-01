Zwrot jak u Hitchcocka. Prezydent potrafi budować napięcie. Najpierw zapowiedział tajemnicze orędzie, potem zaczął je tak, jakby przygotowywał grunt pod kolejne zablokowanie ustawy, którą rząd – jak to ujął – szantażuje go, przepraszam, Polaków, uzależniając obniżenie horrendalnie wysokich cen paliw od jej podpisania, a na koniec „bach”, jednak podpisze! A potem znowu trzęsienie ziemi: teraz to Karol Nawrocki będzie rozliczać rząd z tego, czy obniży ceny paliw do poziomu, jaki Donald Tusk obiecywał w kampanii wyborczej. I tak prezydent przechodzi do ataku.