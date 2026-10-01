Materiał przygotowany przez firmę Unum

Dlatego w oszczędzaniu dla dziecka największą przewagę daje czas. Regularne odkładanie przez kilkanaście lat pozwala budować środki stopniowo, zamiast mierzyć się z dużym wydatkiem na końcu. Dodatkową wartością rozwiązań ubezpieczeniowych może być połączenie oszczędzania z ochroną. W zależności od warunków umowy polisa może przewidywać świadczenia w trudnych sytuacjach, a w niektórych przypadkach także przejęcie opłacania składek po śmierci lub trwałej niezdolności do pracy rodzica. Dzięki temu chronimy nie tylko zgromadzony kapitał, ale też sam plan na przyszłość dziecka. To ważne, bo – jak pokazuje badanie PIU „Świadomość ubezpieczeniowa Polaków 2026” – mamy skłonność do niedoszacowywania ryzyka dotyczącego nas samych. Dobry plan powinien więc odpowiadać nie tylko na pytanie: „ile chcę odłożyć?”, ale też: „co stanie się z tym planem, jeśli życie potoczy się inaczej?”.

Materiał przygotowany przez firmę Unum