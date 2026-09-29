Wzrost zgłoszeń klientów mBanku w serwisie Downdetector rozpoczął się we wtorek tuż przed południem. Użytkownicy wskazywali na problemy z dostępnością do bankowości elektronicznej. Bank potwierdził, że doszło do awarii.

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mBank: Doszło do awarii, są problemy z logowaniem

„Obecnie mogą występować problemy z korzystaniem z niektórych naszych usług, w tym z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej oraz realizacją wybranych transakcji, na przykład przelewów” – czytamy w komunikacie mBanku, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Bank dodał, że w związku z usterką jego klienci mogą także nie widzieć historii operacji, stanu swojego konta czy innych zobowiązań. Zapewniono jednocześnie, że sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych i pieniądze na kontach są bezpieczne.

mBank przeprosił w komunikacie za niedogodności i podziękował użytkownikom za wyrozumiałość. Jak zapewnił, pracuje nad usunięciem utrudnień i jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usług.