Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services

Oszczędzanie nadal często kojarzy się z koniecznością posiadania dużego kapitału. Tymczasem dane pokazują, że problemem nie zawsze jest brak pieniędzy, ale również sposób zarządzania tymi, które już udało się odłożyć.

Według raportu „Oszczędności Polaków” wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych przekroczyła na koniec IV kwartału 2025 r. 3,9 bln zł. Jednocześnie na koniec lutego 2026 r. depozyty gospodarstw domowych wynosiły 1 461,85 mld zł, o 8,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Aż 72,4 proc. tej kwoty znajdowało się jednak na rachunkach bieżących, a tylko 27,6 proc. – na lokatach terminowych.

Oznacza to, że znaczna część oszczędności pozostaje łatwo dostępna, ale nie zawsze jest efektywnie wykorzystywana. Dlatego pierwszym krokiem nie musi być poszukiwanie skomplikowanych inwestycji. Często wystarczy uporządkować posiadane środki i oddzielić pieniądze potrzebne na bieżące wydatki od tych, które można odłożyć na kilka miesięcy lub dłużej.

Najpierw: poduszka finansowa

Regularne oszczędzanie warto zacząć od stworzenia rezerwy na nieprzewidziane sytuacje. Dane pokazują, że choć 83 proc. dorosłych Polaków deklaruje posiadanie jakichś oszczędności, dla 33 proc. wystarczyłyby one najwyżej na miesiąc. Bufor finansowy pozwalający utrzymać się przez co najmniej pół roku ma 26 proc. badanych, a około 17 proc. nie posiada żadnych oszczędności.

Nie oznacza to jednak, że budowanie kapitału trzeba zaczynać od dużej sumy.

– Jedną z moich ulubionych zasad jest: „najpierw zapłać sobie”. Niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy pracownikiem etatowym, w momencie gdy na konto wpływa wynagrodzenie, warto od razu przeznaczyć jego część na oszczędności, a jako dochód do dyspozycji traktować to, co zostaje – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor Departamentu Bankowości Bezpośredniej i Finansowania Dealerów w Volkswagen Banku.

Regularne odkładanie nawet stosunkowo niewielkich kwot pozwala z czasem zbudować zabezpieczenie, a przede wszystkim tworzy nawyk oszczędzania niezależny od tego, czy na koniec miesiąca pozostanie nadwyżka.

Konto czy lokata? Najpierw trzeba określić cel

Pieniądze przeznaczone na poduszkę finansową powinny być łatwo dostępne. Inaczej można potraktować środki, o których wiadomo, że nie będą potrzebne przez kilka miesięcy.

W ofercie Volkswagen Banku dla klientów indywidualnych Plus Konto oszczędnościowe pozwala wypłacić pieniądze w dowolnym momencie. Rachunek można otworzyć zdalnie, jego prowadzenie jest bezpłatne, a oprocentowanie to 4 proc. w skali roku.

Od 1 października 2026 r. na klientów czeka promocja Lokata Gold z oprocentowaniem 4,5 proc. w skali roku (od 500 tys. do 50 mln zł) na 90 dni. Dla okresu 180 dni oprocentowanie wynosi 4,3 proc. w skali roku. Dodatkowo rusza też Lokata na Start dla nowych klientów – 4,4 proc. w skali roku, do 300 tys. zł na 90 dni. Przy porównywaniu lokat warto jednak patrzeć szerzej niż wyłącznie na wysokość oprocentowania. Znaczenie ma również to, co stanie się, gdy pieniądze będą potrzebne wcześniej, niż zakładano.

W Volkswagen Banku wcześniejsze zakończenie lokaty oznacza zachowanie 50 proc. odsetek wypracowanych do tego momentu.

– Przy wyborze oferty warto zwracać uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale również na to, jakie warunki obowiązują w sytuacjach nieplanowanych. W szczególności dla przedsiębiorców, działających w dynamicznym otoczeniu, może to mieć istotne znaczenie – podkreśla Marek Sołtysiak.

Firmowe nadwyżki też można zagospodarować

W przedsiębiorstwach dostęp do gotówki bywa jeszcze ważniejszy niż w przypadku gospodarstwa domowego. Firma może dysponować wolnymi środkami, ale jednocześnie musi być gotowa na opóźnioną płatność kontrahenta, dodatkowe zamówienie czy nieplanowaną inwestycję.

Dlatego także oferta dla przedsiębiorców obejmuje produkty o różnych okresach lokowania.

Lokata Plus Biznes przeznaczona jest dla klientów posiadających Plus Konto Biznes. Można ją otworzyć od 5000 zł, a maksymalna kwota wynosi 50 mln zł. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres umowy, który może wynosić do 360 dni.

To pokazuje, że zarządzanie firmową gotówką nie musi oznaczać zamrażania jej na wiele miesięcy.

Bezpieczne produkty nadal mają znaczenie

Rynek oszczędności zmienił się w ostatnich latach. Średnie oprocentowanie nowych depozytów gospodarstw domowych spadło z 6,04 proc. w styczniu 2023 r. do 3,21 proc. w lutym 2026 r.

Jednocześnie zainteresowanie bezpiecznymi sposobami lokowania pieniędzy pozostaje wysokie. W 2025 r. Polacy kupili detaliczne obligacje Skarbu Państwa za 74,9 mld zł, co było drugim najwyższym wynikiem w historii. W pierwszym kwartale 2026 r. sprzedaż sięgnęła kolejnych 19,16 mld zł.

Pokazuje to, że konkurencją dla lokat nie muszą być przede wszystkim ryzykowne inwestycje. Część klientów wybiera między różnymi produktami dającymi stosunkowo wysokie bezpieczeństwo i przewidywalność.

– Obecna sytuacja geopolityczna sprzyja większej ostrożności i powrotowi do bezpieczniejszych instrumentów, takich jak lokaty czy obligacje. Nawet jeśli warunki rynkowe wskazują na potencjalne korzyści, nie powinniśmy zapominać o bezpieczeństwie – mówi Marek Sołtysiak.

W przypadku Volkswagen Banku depozyty objęte są systemem gwarantowania Funduszu Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich.

Nie tylko oprocentowanie

Wybór sposobu oszczędzania powinien więc zaczynać się nie od pytania o najwyższy procent, lecz od określenia, kiedy pieniądze mogą być potrzebne.

Dla jednego klienta najważniejszy będzie stały dostęp do środków, dla innego – możliwość odłożenia ich na kilka miesięcy. Przedsiębiorca może natomiast potrzebować produktu, który pozwala wykorzystać nadwyżkę tylko przez kilka dni albo nawet jedną noc.

Coraz większe znaczenie ma również prostota obsługi. Volkswagen Bank konsekwentnie przenosi procesy do kanałów cyfrowych, dzięki czemu część produktów można założyć i obsługiwać zdalnie.

Sam próg wejścia także nie musi być wysoki. W Volkswagen Banku zarówno klient indywidualny, jak i przedsiębiorca znajdzie rozwiązania dostępne od 1000 zł. Nie trzeba więc posiadać dużego kapitału, by zacząć świadomie zarządzać pieniędzmi.

Znacznie ważniejsze jest wyrobienie nawyku, stworzenie rezerwy finansowej i dopasowanie produktu do tego, jak długo środki rzeczywiście mogą pozostać odłożone. Dopiero później warto porównywać stawki oprocentowania i potencjalny zysk.

Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services