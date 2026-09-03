Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki geopolityczne skłoniły niderlandzki bank centralny do relokacji 86 ton złota.

Które europejskie mocarstwa od dekady wycofują swoje rezerwy kruszcu ze skarbców w USA.

Dlaczego Londyn zyskuje na znaczeniu jako strategiczna lokalizacja dla rezerw złota w czasach kryzysu.

W jaki sposób obecny kontekst polityczny w USA wpływa na decyzje banków centralnych o repatriacji kruszcu.

De Nederlandsche Bank (DNB), czyli niderlandzki bank centralny, ogłosił, że przeniósł 86 ton złota (wchodzących w skład jego rezerw) ze skarbców w Nowym Jorku i Ottawie do Londynu. Uzasadnił to „narastającymi niepokojami geopolitycznymi”. Wyjaśnił, że rezerwami złota przechowywanymi w Londynie można handlować łatwiej niż tymi znajdującymi się w Nowym Jorku i Ottawie. „Dzięki temu DNB może użyć ich najszybciej w sytuacji kryzysowej” – podał bank w swoim oświadczeniu.

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– Krokiem tym poprawiliśmy możliwość wykorzystania rezerw złota. Zakładamy, że nigdy nie będziemy musieli po nie sięgać, jednak wzmocnienie naszej odporności i gotowości jest mimo to konieczne – stwierdził Olaf Sleijpen, prezes DNB.

Transfer został przeprowadzony w ścisłej tajemnicy, częściowo poprzez kupno i sprzedaż, a częściowo poprzez fizyczne przewiezienie złota. Bank przeniósł ponad 27 ton fizycznego złota z USA i Kanady do skarbca w niderlandzkim mieście Zeist. Taka sama ilość złota została przetransportowana z Zeist do Londynu, co pozwoliło uniknąć przetapiania sztabek.

Całkowite holenderskie zasoby złota wynosiły 612,4 tony i na koniec 2025 r. były wyceniane na 72,2 mld euro (83,7 mld dol.) – podał DNB. Przed tą operacją niderlandzki bank centralny trzymał 31,3 proc. swojego złota w Nowym Jorku i 19,7 proc. w Ottawie. Po przeniesieniu na każdy z tych krajów przypada po 18,5 proc. holenderskich rezerw. Udział złota przechowywanego w Londynie wzrósł z 18,1 proc. do 32,1 proc. Bank nadal trzyma 30,8 proc. swojego złota w Holandii.

Które banki centralne przenoszą złoto z USA?

DNB dokonał repatriacji złota już wcześniej – w 2014 r. Wówczas przeniósł 122,5 tony kruszcu z Nowego Jorku do Amsterdamu.

Złoto ze skarbców za Oceanem wycofała m.in. Francja. Między lipcem 2025 r. a styczniem 2026 r. Bank Francji sprzedał 129 ton kruszcu przechowywanego w Nowym Jorku i kupił taką samą ilość złota, którą umieścił w krajowym skarbcu. Francuski bank centralny zarobił na tej operacji 13 mld euro. Niemiecki Bundesbank przeniósł w latach 2013-2017 do Frankfurtu łącznie 300 ton złota z Nowego Jorku i 374 tony z Paryża. Bank Centralny Republiki Turcji wycofał natomiast ze skarbca nowojorskiego oddziału Fedu w latach 2017-2018 łącznie 28,7 ton złota.

W 2019 r. Narodowy Bank Polski sprowadził natomiast do kraju 100 ton złota z Londynu. – Umieszczenie połowy zasobów złota w kraju jest zgodne z międzynarodowymi praktykami – mówił wówczas prezes NBP Adam Glapiński.

Ekspert wyjaśnia przyczyny przenoszenia złota

Laurent Schwartz, prezes mającej siedzibę w Paryżu firmy Comptoir National de l'Or (National Gold Counter), która pośredniczy w handlu złotem we Francji, wskazuje, że banki centralne przenoszą swoje rezerwy od około dekady. – Obecny kontekst polityczny w Stanach Zjednoczonych może również skłaniać niektóre banki centralne do wybierania innych miejsc przechowywania – zauważył Schwartz. Dodał on, że rynek londyński jest najgłębszy i najbardziej płynny, co ułatwia działanie w czasach kryzysu.

Na początku roku w Niemczech pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa rezerw ich banku centralnego w Nowym Jorku. Jednak Bundesbank zdecydował na razie nie przenosić swoich rezerw z Nowego Jorku. „Nowojorski Fed jest i pozostaje ważnym miejscem przechowywania naszego złota” – poinformował bank publiczną stację telewizyjną ARD w styczniu.