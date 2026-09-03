Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami spółki Centralny Port Komunikacyjny, odpowiedzialnej za projekt lotniska w Baranowie, główne prace terenowe przy inwestycji miały ruszyć we wrześniu 2026 r. Taki termin był aktualny jeszcze w czerwcu. Wiadomo już jednak, że nie uda się go dotrzymać.

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Jak wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Rachwalski, wiceprezes spółki CPK, to wina przedłużających się procesów administracyjnych.

– To kwestia dojrzałości projektu, zarówno projektowej, jak i administracyjnej. Czekamy na decyzje lokalizacyjne i środowiskowe. Do takiej skali projektu, jakim jest Port Polska, niestety nasze urzędy i cały system nie były przygotowane – wyjaśnił w czwartek Rachwalski.

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Termin startu przesunięty na październik lub listopad

Pytany przez nas, czy to opóźnienie oznacza, że właściwe prace budowlane przy lotnisku ruszą dopiero w 2027 r., Rachwalski zaprzeczył.

– Liczymy, że te brakujące decyzje zapadną w ciągu kilku najbliższych tygodni. To będzie na pewno jesień tego roku – powiedział.

– Myślę, że pozwolenie na budowę odbierzemy na przełomie września i października. To oznacza start budowy w październiku lub listopadzie – dodał.

Obecnie na terenie przyszłego lotniska trwają prace przygotowawcze, tzw. palowanie, czyli przygotowywanie gruntu pod konstrukcję lotniska oraz dworca kolejowego. Ta część prac ma się zakończyć na przełomie 2027 r. i 2028 r.

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Spółka wciąż bez prezesa

Spółka Centralny Port Komunikacyjny pozostaje bez prezesa od końca lipca, kiedy posadę stracił Filip Czernicki. Razem z nim odwołano wiceprezesa Dariusza Kusia. Jak poinformowała „Rzeczpospolitą” spółka, był to efekt wejścia projektu Port Polska w nową fazę realizacji.

Obecnie trwa konkurs na nowego prezesa i wiceprezesa CPK. Oferty są przyjmowane do 23 września.

Lotnisko w podwarszawskim Baranowie ma być gotowe na koniec 2032 r. Wówczas nowy obiekt przejmie w całości komercyjny ruch pasażerski z lotniska Chopina w Warszawie.