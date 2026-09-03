Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami spółki Centralny Port Komunikacyjny, odpowiedzialnej za projekt lotniska w Baranowie, główne prace terenowe przy inwestycji miały ruszyć we wrześniu 2026 r. Taki termin był aktualny jeszcze w czerwcu. Wiadomo już jednak, że nie uda się go dotrzymać.

Jak wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Rachwalski, wiceprezes spółki CPK, to wina przedłużających się procesów administracyjnych.

– To kwestia dojrzałości projektu, zarówno projektowej, jak i administracyjnej. Czekamy na decyzje lokalizacyjne i środowiskowe. Do takiej skali projektu, jakim jest Port Polska, niestety nasze urzędy i cały system nie były przygotowane – wyjaśnił w czwartek Rachwalski.

Czytaj więcej

Czy to polskie firmy zbudują Port Polska? Ekspert wskazuje furtkę
Transport
Czy to polskie firmy zbudują Port Polska? Ekspert wskazuje furtkę

Termin startu przesunięty na październik lub listopad

Pytany przez nas, czy to opóźnienie oznacza, że właściwe prace budowlane przy lotnisku ruszą dopiero w 2027 r., Rachwalski zaprzeczył.

– Liczymy, że te brakujące decyzje zapadną w ciągu kilku najbliższych tygodni. To będzie na pewno jesień tego roku – powiedział.

– Myślę, że pozwolenie na budowę odbierzemy na przełomie września i października. To oznacza start budowy w październiku lub listopadzie – dodał.

Obecnie na terenie przyszłego lotniska trwają prace przygotowawcze, tzw. palowanie, czyli przygotowywanie gruntu pod konstrukcję lotniska oraz dworca kolejowego. Ta część prac ma się zakończyć na przełomie 2027 r. i 2028 r.

Czytaj więcej

Port Polska ma obsłużyć pierwszych pasażerów pod koniec 2032 r.
Transport
Burzliwy czas megaprojektu Port Polska. Będzie nowy harmonogram przetargów

Spółka wciąż bez prezesa

Spółka Centralny Port Komunikacyjny pozostaje bez prezesa od końca lipca, kiedy posadę stracił Filip Czernicki. Razem z nim odwołano wiceprezesa Dariusza Kusia. Jak poinformowała „Rzeczpospolitą” spółka, był to efekt wejścia projektu Port Polska w nową fazę realizacji.

Obecnie trwa konkurs na nowego prezesa i wiceprezesa CPK. Oferty są przyjmowane do 23 września.

Lotnisko w podwarszawskim Baranowie ma być gotowe na koniec 2032 r. Wówczas nowy obiekt przejmie w całości komercyjny ruch pasażerski z lotniska Chopina w Warszawie.