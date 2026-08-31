Do blisko 60 mln zł wzrosło niespłacone zadłużenie branży taksówkarskiej – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, do których dotarła „Rzeczpospolita”. Platformy przewozowe wypychają z działalności tradycyjne taksówki, których liczba systematycznie topnieje. Głęboka transformacja rynku, jaka dokonała się w ostatnich dziesięciu latach za sprawą pojawienia się kierowców wykonujących zlecenia przewozu pasażerów w ramach aplikacji, coraz bardziej ogranicza liczbę firm sektora. Według wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet, na początku 2026 r. ich liczba zmalała do ok. 49 tys. po tym, jak w 2025 r. działalność zamknęło przeszło 1,6 tys. podmiotów. W pierwszej połowie 2026 r. zniknęło z rynku kolejne 1,2 tys. i wszystko wskazuje, że ten trend będzie się nasilał.
Jeszcze w sierpniu 2025 r. niespłacone zadłużenie taksówkarzy wynosiło 55,7 mln zł. Od tego czasu wzrosło do 59,2 mln zł, podobnie jak średnie zadłużenie przypadające na jeden podmiot – w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zwiększyło się o 2,2 tys. zł i obecnie sięga 22,7 tys. zł. Jedyna wartość w bazie KRD dotycząca branży, która nieco zmalała, to liczba dłużników – zmalała o 4 proc., co przekłada się na 105 firm. Przy czym dane obejmują zadłużenie przedsiębiorców, którzy zarabiają na przewozie pasażerów – taksówkarzy prowadzących własną działalność, a także kierowców i firmy realizujące kursy przez aplikacje, jak Uber czy Bolt, jeśli działają jako przedsiębiorcy i sami świadczą usługę przewozu. Nie obejmują natomiast ani operatorów aplikacji, ani platform technologicznych, które pośredniczą w zamawianiu przejazdów między pasażerem a kierowcą.
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– W rejestrze jest mniej zadłużonych firm taksówkarskich niż rok temu, ale te, które w nim zostały, mają coraz większy problem. Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej – stwierdza Adam Łącki, prezes KRD.
Najliczniejszą grupę zadłużonych firm taksówkarskich stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Jest ich 1,9 tys. – niemal trzy czwarte wszystkich dłużników sektora. Ich zaległości sięgają 33,3 mln zł, przekraczając połowę całego zadłużenia taxi. Przeciętnie na jeden podmiot przypada 17,4 tys. zł. Z kolei wśród firm działających na zasadzie spółek prawa handlowego liczba zadłużonych jest znacznie mniejsza – 692, ale ta grupa ma nieporównanie więcej do spłacenia – aż 26 mln zł. Ich średnie zadłużenie jest przeszło dwa razy wyższe niż w przypadku jednoosobowych działalności i sięga 37,6 tys. zł.
Na negatywny wynik pojedynczych taksówek wpływają szybko rosnące koszty paliwa, które za sprawą konfliktu na Bliskim Wschodzie poszybowały w górę: w lipcu 2026 r. o 15,8 proc. w ujęciu rok do roku i o 13,9 proc. w porównaniu do czerwca. Dla taksówkarzy oznaczało to zwiększenie jednego z podstawowych kosztów prowadzenia działalności, będące bezpośrednim skutkiem wygaśnięcia z końcem czerwca rządowego programu Ceny Paliw Niżej i powrotu do 23-procentowej stawki VAT. Częściowym ratunkiem okazała się dopiero reaktywacja programu od 17 do 31 sierpnia, kiedy to rząd zdecydował o ponownym, czasowym, obniżeniu stawki VAT na benzynę oraz olej napędowy do 8 proc.
Finansową płynność firm taksówkarskich osłabiają także obciążenia fiskalne. ZUS podaje, że w 2026 r. przedsiębiorca bez ulg płaci miesięcznie co najmniej 1788,29 zł obowiązkowych składek społecznych wraz z Funduszem Pracy i Funduszem Solidarnościowym, bez składki zdrowotnej. Rok wcześniej było to 1646,47 zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. Do tego dochodzi zależna m.in. od formy opodatkowania składka zdrowotna.
Największa część zaległego zadłużenia taksówek przypada na firmy zarządzające wierzytelnościami – 26,4 mln zł, co stanowi ok. 45 proc. całego długu. Kolejna grupa wierzycieli to firmy leasingowe, które mają do odzyskania 13,1 mln zł, następne w kolejce są firmy ubezpieczeniowe – 7 mln zł oraz operatorzy telefoniczni i dostawcy internetu – 3,8 mln zł. Za to terminowych płatności za paliwo taksówkarze pilnują znacznie bardziej; niespłacone zadłużenie wobec firm paliwowych na tle całej kwoty do zwrotu przypadającej wszystkim wierzycielom wygląda skromnie – tylko 785 tys. zł. Dłużnik-rekordzista to firma z Warszawy: ma do oddania 2 mln zł, z czego 1,5 mln zł przypada na leasing, a 438 tys. zł na ubezpieczenia.
Rosnące koszty paliw spowodowane przeciągającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie duszą nie tylko taksówkarzy. Pogłębiają problemy polskich firm zajmujących się drogowym transportem towarów, w którym w pierwszym kwartale 2026 r. działalność zamknęły 1234 przedsiębiorstwa. W marcu analitycy Banku PKO BP wskazywali, że wywindowane przez konflikt USA i Iranu ceny paliw na tyle zwiększają koszty firm transportowych, że może to odczuwalnie osłabić ich rentowność. – Jeśli doszłoby do osłabienia gospodarczego w Europie w następstwie konfliktu, możliwy jest mocniejszy i bardziej długotrwały spadek popytu na usługi transportowe – ostrzegli w analizie.
Co prawda sierpniowy komunikat EFL sygnalizuje dla sektora transportu ostrożną perspektywę poprawy, gdyż branżowy wskaźnik Barometru EFL na trzeci kwartał wzrósł względem poprzedniego kwartału o 0,8 pkt. do 47,7 pkt. – To pierwszy wzrost po trzech kwartałach spadków, ale sektor nadal pozostaje poniżej progu 50 pkt., który oddziela warunki sprzyjające rozwojowi od niekorzystnych – informuje EFL. To sprawia, że mimo lepszych oczekiwań sprzedażowych firmy transportowe i logistyczne pozostają ostrożne w kwestii wydatków rozwojowych. – Decyzje dotyczące floty, sprzętu czy zaplecza operacyjnego pozostają mocno uzależnione od bieżącej rentowności, kosztów finansowania i przewidywalności zleceń. W praktyce inwestycje będą najpewniej koncentrować się na projektach, które bezpośrednio obniżają koszty lub poprawiają efektywność działania – mówi Silvestr Ochrimovic, prezes należącej do EFL firmy Truck Care, zajmującej się wynajmem pojazdów użytkowych.
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