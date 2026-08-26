Prezesem Polskich Portów Lotniczych jest Łukasz Chaberski, a wiceprezesem Marcin Danił, odpowiadający za sprawy finansowo–handlowe. PPL zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie.

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Adam Sanocki blisko współpracował z byłym pełnomocnikiem rządu ds. CPK Maciejem Laskiem, który złożył dymisję 19 czerwca. Na tym stanowisku zastąpił go Piotr Malepszak. Pod koniec lipca, na podstawie dokumentów datowanych na 30 i 31 lipca, dokonano zmian w kierownictwie CPK. Odwołani zostali prezes Filip Czernicki oraz Dariusz Kuś, odpowiadający w Porcie Polska za pion lotniczy.

„Decyzja rady nadzorczej to efekt wejścia projektu Port Polska w fazę wzrostu zakresu prac budowlanych związanych z budową powstającej magistrali szybkiej kolei Warszawa–Łódź–Wrocław/Poznań i nowego lotniska” – informowała wówczas oficjalnie spółka. Według nieoficjalnych informacji między nowym wiceministrem a odwołanymi członkami zarządu Portu Polska „nie było chemii”, a współpraca napotykała trudności.

Adam Sanocki pełnił funkcję członka zarządu PPL S.A. od 16 kwietnia 2024 r. Nadzorował kluczowe obszary działalności spółki, w tym strategię i rozwój międzynarodowy, komunikację, marketing, administrację, IT i cyberbezpieczeństwo oraz audyt wewnętrzny.

Był także członkiem ACI EUROPE Innovation & Technology Forum oraz ACI EUROPE Policy Committee, który ma wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju i regulacje dotyczące europejskich portów lotniczych. ACI to organizacja zrzeszająca lotniska. W branży lotniczej jest odpowiednikiem IATA, do której należą linie lotnicze.