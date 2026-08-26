Informacje te mają szczególne znaczenie dla zdrowia i życia zwłaszcza w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

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„Lista Na Ratunek”. Oto, co zawiera

W takich sytuacjach personel medyczny potrzebuje szybkiego dostępu do historii leczenia pacjenta i do listy przyjmowanych przez niego leków.

– „Lista Na Ratunek” to proste narzędzie, które może uratować życie – zauważa GIF.

Dokument można pobrać ze strony internetowej GIF. „Lista Na Ratunek” zawiera przede wszystkim:

dane pacjenta,

dane kontaktowe bliskich pacjenta,

listę aktualnie przyjmowanych leków wraz z dawkowaniem,

wykaz chorób przewlekłych i alergii

inne istotne informacje dotyczące stanu zdrowia.

Dokument wystarczy wydrukować i wypełnić. Warto zawsze nosić go przy sobie np. w portfelu czy torebce lub przechowywać w znanym miejscu w domu, a jego kopię mieć w telefonie. Należy też traktować go jak ważny dokument, a tym samym chronić przed zagubieniem i dostępem osób niepowołanych.

„Lista Na Ratunek”. Kto szczególnie powinien ją mieć?

„Lista Na Ratunek” została poparta przez Rzecznika Praw Pacjenta. Podkreśla on, że chociaż projekt jest skierowany do całego społeczeństwa, to ma szczególne znaczenie dla:

seniorów,

osób przewlekle chorych,

pacjentów przyjmujących wiele leków jednocześnie,

osób pozostających pod stałą opieką różnych specjalistów,

osób, u których występują alergie na leki lub inne istotne ograniczenia dotyczące farmakoterapii.

RPP zauważa, że „Lista Na Ratunek” wspiera bezpieczeństwo farmakoterapii oraz ułatwia przekazywanie istotnych informacji medycznych. Dzięki dokumentowi medycy mogą szybciej uzyskać informacje niezbędne do właściwej oceny stanu pacjenta, a następnie do bezpiecznego zaplanowania dalszego postępowania.

„Dostęp do aktualnych danych dotyczących farmakoterapii może przyczynić się do ograniczenia ryzyka pomyłek, niebezpiecznych interakcji lekowych i innych zdarzeń związanych z brakiem informacji o leczeniu pacjenta. Projekt wspiera tym samym bezpieczną i świadomą komunikację na każdym etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie wspiera personel medyczny w podejmowaniu szybkich i świadomych decyzji, przyczyniając się do ograniczenia ryzyka błędów medycznych oraz niebezpiecznych interakcji lekowych” – zauważa RPP.

W jakich sytuacjach może przydać się „Lista Na Ratunek”?

„Lista Na Ratunek”, jak podkreśla GIF, może okazać się pomocna w wielu sytuacjach, w tym podczas: