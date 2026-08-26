„Lista Na Ratunek” od GIF może okazać się pomocna w nagłych i kryzysowych sytuacjach
Informacje te mają szczególne znaczenie dla zdrowia i życia zwłaszcza w sytuacjach nagłych i kryzysowych.
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W takich sytuacjach personel medyczny potrzebuje szybkiego dostępu do historii leczenia pacjenta i do listy przyjmowanych przez niego leków.
– „Lista Na Ratunek” to proste narzędzie, które może uratować życie – zauważa GIF.
Dokument można pobrać ze strony internetowej GIF. „Lista Na Ratunek” zawiera przede wszystkim:
Dokument wystarczy wydrukować i wypełnić. Warto zawsze nosić go przy sobie np. w portfelu czy torebce lub przechowywać w znanym miejscu w domu, a jego kopię mieć w telefonie. Należy też traktować go jak ważny dokument, a tym samym chronić przed zagubieniem i dostępem osób niepowołanych.
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„Lista Na Ratunek” została poparta przez Rzecznika Praw Pacjenta. Podkreśla on, że chociaż projekt jest skierowany do całego społeczeństwa, to ma szczególne znaczenie dla:
RPP zauważa, że „Lista Na Ratunek” wspiera bezpieczeństwo farmakoterapii oraz ułatwia przekazywanie istotnych informacji medycznych. Dzięki dokumentowi medycy mogą szybciej uzyskać informacje niezbędne do właściwej oceny stanu pacjenta, a następnie do bezpiecznego zaplanowania dalszego postępowania.
„Dostęp do aktualnych danych dotyczących farmakoterapii może przyczynić się do ograniczenia ryzyka pomyłek, niebezpiecznych interakcji lekowych i innych zdarzeń związanych z brakiem informacji o leczeniu pacjenta. Projekt wspiera tym samym bezpieczną i świadomą komunikację na każdym etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie wspiera personel medyczny w podejmowaniu szybkich i świadomych decyzji, przyczyniając się do ograniczenia ryzyka błędów medycznych oraz niebezpiecznych interakcji lekowych” – zauważa RPP.
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„Lista Na Ratunek”, jak podkreśla GIF, może okazać się pomocna w wielu sytuacjach, w tym podczas:
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