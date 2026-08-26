Badanie przeprowadziła brytyjska organizacja konsumencka Which?. Przeanalizowała w nim zawartość kofeiny w napojach sprzedawanych przez sieci Caffe Nero, Costa Coffee, Greggs, Pret A Manger i Starbucks. O wynikach badania pisze serwis Independent.

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Kawy z tej sieci kawiarni zawierają najwięcej kofeiny

Jak się okazało, średnie cappuccino z sieci Costa zawiera 325 mg kofeiny – prawie trzy i pół razy więcej niż ten sam napój w sieci Starbucks, który ma jedynie 89 mg. Jak zauważa Which?, oznacza to, że zawartość kofeiny w cappuccino marki Costa odpowiada mniej więcej czterem puszkom Red Bulla.

Na drugim i trzecim miejscu po względem zawartości kofeiny uplasowały się kawy cappuccino w sieciach Greggs (235 mg) i Caffe Nero (221 mg).

W przypadku espresso i flat white najwyższą zawartość kofeiny również odnotowano w napojach z sieci Costa – odpowiednio 100 mg i 241 mg. Dla porównania w porcji espresso Starbucksa znajduje się 45 mg kofeiny, a we flat white – 89 mg.

W tych sieciach kawiarni wzrosła zawartość kofeiny w kawach

Which? zwrócił też uwagę na większą zawartość kofeiny w kawach niektórych sieci w porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym w 2023 r.

Okazało się, że wyraźny wzrost odnotowano w przypadku sieci Caffe Nero – jej cappuccino zawiera teraz około dwa razy więcej pobudzającego związku niż wcześniej. Poziom kofeiny wzrósł również w przypadku espresso, cappuccino i kaw filtrowanych podawanych w sieci Starbucks. Mimo to sieć ta nadal serwuje kawy z najniższą zawartością kofeiny spośród wszystkich, które zbadano.

Warto jeszcze dodać, że w przypadku cappuccino i espresso sieci Costa nic się nie zmieniło od ostatniego badania.

Zawartość kofeiny w matchy

Autorzy badania przyjrzeli się również zawartości kofeiny w matchy, popularnym ostatnio napoju przygotowywanym z proszku z zielonej herbaty. Ponownie okazało się, że najwięcej tego związku zawiera gorąca matcha latte serwowana w Costa (99 mg). Kolejne miejsca zajęły Starbucks (57 mg) i Pret A Manger (28 mg).

– Dla wielu z nas nie ma nic lepszego niż mocna filiżanka kawy na początek dnia, ale Which? odkryło, że nawet miłośnicy matchy mogą spożywać więcej kofeiny, niż planowali – powiedziała cytowana przez Independent Jessica Carson, ekspertka Which? ds. zdrowia i dobrego samopoczucia. – Nasze badania pokazują, że zawartość kofeiny znacznie różni się w zależności od sieci. Jeśli pijesz kilka filiżanek dziennie lub musisz ograniczyć spożycie ze względów zdrowotnych, sprawdzaj, gdzie robisz zakupy i co zamawiasz, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych – dodała.