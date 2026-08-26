Zbadano zawartość kofeiny w kawach kilku popularnych sieci kawiarni
Badanie przeprowadziła brytyjska organizacja konsumencka Which?. Przeanalizowała w nim zawartość kofeiny w napojach sprzedawanych przez sieci Caffe Nero, Costa Coffee, Greggs, Pret A Manger i Starbucks. O wynikach badania pisze serwis Independent.
Czytaj więcej
Najnowsze badania kliniczne dotyczące wpływu kawy na układ krążenia pokazują, ze picie nawet pięciu filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla wię...
Jak się okazało, średnie cappuccino z sieci Costa zawiera 325 mg kofeiny – prawie trzy i pół razy więcej niż ten sam napój w sieci Starbucks, który ma jedynie 89 mg. Jak zauważa Which?, oznacza to, że zawartość kofeiny w cappuccino marki Costa odpowiada mniej więcej czterem puszkom Red Bulla.
Na drugim i trzecim miejscu po względem zawartości kofeiny uplasowały się kawy cappuccino w sieciach Greggs (235 mg) i Caffe Nero (221 mg).
W przypadku espresso i flat white najwyższą zawartość kofeiny również odnotowano w napojach z sieci Costa – odpowiednio 100 mg i 241 mg. Dla porównania w porcji espresso Starbucksa znajduje się 45 mg kofeiny, a we flat white – 89 mg.
Czytaj więcej
Kawa pomaga czy szkodzi zdrowiu? Najnowsze badania obalają mit o słynnym napoju, a eksperci wyjaśniają, jakie korzyści daje jego umiarkowane picie.
Which? zwrócił też uwagę na większą zawartość kofeiny w kawach niektórych sieci w porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym w 2023 r.
Okazało się, że wyraźny wzrost odnotowano w przypadku sieci Caffe Nero – jej cappuccino zawiera teraz około dwa razy więcej pobudzającego związku niż wcześniej. Poziom kofeiny wzrósł również w przypadku espresso, cappuccino i kaw filtrowanych podawanych w sieci Starbucks. Mimo to sieć ta nadal serwuje kawy z najniższą zawartością kofeiny spośród wszystkich, które zbadano.
Warto jeszcze dodać, że w przypadku cappuccino i espresso sieci Costa nic się nie zmieniło od ostatniego badania.
Czytaj więcej
Tylko w jeden dzień ceny arabiki wzrosły o 15 proc., a robusty o 8 proc. To efekt ekstremalnej pogody pustoszącej uprawy kawy w Brazylii oraz rosną...
Autorzy badania przyjrzeli się również zawartości kofeiny w matchy, popularnym ostatnio napoju przygotowywanym z proszku z zielonej herbaty. Ponownie okazało się, że najwięcej tego związku zawiera gorąca matcha latte serwowana w Costa (99 mg). Kolejne miejsca zajęły Starbucks (57 mg) i Pret A Manger (28 mg).
– Dla wielu z nas nie ma nic lepszego niż mocna filiżanka kawy na początek dnia, ale Which? odkryło, że nawet miłośnicy matchy mogą spożywać więcej kofeiny, niż planowali – powiedziała cytowana przez Independent Jessica Carson, ekspertka Which? ds. zdrowia i dobrego samopoczucia. – Nasze badania pokazują, że zawartość kofeiny znacznie różni się w zależności od sieci. Jeśli pijesz kilka filiżanek dziennie lub musisz ograniczyć spożycie ze względów zdrowotnych, sprawdzaj, gdzie robisz zakupy i co zamawiasz, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych – dodała.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas