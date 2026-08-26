Pełna nazwa tej imprezy, która odbywa się już po raz ósmy brzmi: Festiwal romantycznych kompozycji – Elsner i jego następcy. To propozycja umożliwiająca pozostanie w epoce Fryderyka Chopina. Józef Elsner był Niemcem urodzonym na Dolnym Śląsku, ale 55 lat swojego życia spędził w Warszawie. W 1821 r. założył w Warszawie jedno z pierwszych w Europie konserwatorium. W ten sposób zapewnił sobie miejsce w polskiej historii nie tylko jako kompozytor, ale także jako nauczyciel Chopina i całej generacji kompozytorów, którzy urodzili się w pierwszych dwóch dekadach XIX w.

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Monachijski laureat Krzysztof Michalski

Wnętrze Pałacu na Wodzie oraz Teatru Królewskiego w Łazienkach stworzą niepowtarzalny klimat dla festiwalowych recitali. Jako pierwszy 28 sierpnia wystąpi nie pianista, ale grający na wiolonczeli Krzysztof Michalski. Ma 23 lata, w 2004 r. zdobył drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym ARD w Monachium – najważniejszym i najbardziej prestiżowym konkursie wiolonczelowym na świecie. Dodatkowo uhonorowano go nagrodą za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego. To najwyższe wyróżnienie, jakie kiedykolwiek przypadło polskiemu muzykowi w historii tego konkursu na wiolonczeli .

Festiwal romantycznych kompozycji Plakat VIII Festiwalu romantycznych kompozycji Foto: mat. pras

Krzysztof Michalski wraz z pianistką Sarah Zajtman wykonają Introdukcję i poloneza – jedną z nielicznych kompozycji Chopina przeznaczonych na wiolonczelę, a także utwory Roberta Schumanna, Nadii Boulanger i Cesarego Francka. Mocna obecność w programie koncertu muzyki francuskiej być może wynika z faktu, że Krzysztof Michalski doskonali swe umiejętności na studiach w Paryżu.

Yehuda Prokopowicz i Piotr Pawlak

Dzień później zagra Yehuda Prokopowicz, którego zapewne nie trzeba przedstawiać. Zdobył nagrodę specjalną na ubiegłorocznym Konkursie Chopinowskim. Od tego czasu dał mnóstwo koncertów także m.in. na gdyńskim Open’erze. Obecny recital w Teatrze Królewskim będzie zdecydowanie bardziej kameralny, Yehuda Prokopowicz do utworów Chopina doda cykl etiud Franciszka Liszta.

Yehuda Prokopowicz Foto: Wojcirech Grzędziński

Natomiast w Pałacu na Wodzie wystąpi 31 sierpnia Piotr Pawlak, który na tym samym Konkursie Chopinowskim zyskał liczne grono fanów. Bardzo ciekawie ułożył program recitalu. Chopina postanowił skonfrontować z Janem Sebastianem Bachem, którego Fryderyk bardzo cenił, a po Sonacie b-moll Chopina zagra Sonatę b-moll jego paryskiego ucznia Ignacego Krzyżanowskiego.

Nietypowy duet Karolina & Iwo

Program ósmej edycji Festiwalu romantycznych kompozycji urozmaicą trzy inne koncerty w Pałacu na Wodzie. Karolina & Iwo to świetny duet grający w nietypowym składzie: skrzypaczka Karolina Mikołajczyk i akordeonista Iwo Jedynecki. Ich występ 30 sierpnia to podróż od Elsnera i Chopina do XX wieku z utworami Karola Szymanowskiego i Szymona Laksa.

Karolina & Iwo Foto: Julia Marcon

Wieczór 1 września zarezerwowany jest dla tria w składzie: Aleksandra Kuls – skrzypce, Antoni Wrona – wiolonczela oraz ulubieniec publiczności na Konkursie Chopinowskim, ale w 2015 r. – Krzysztof Książek. Zagrają tria Clary Schumann i kolejnego ucznia Józefa Elsnera – Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. A na finałowe „Opowieści przy fortepianie” zaprasza 2 września pianista Adam Golka. To z kolei będzie koncert wypełniony balladami Chopina, Roberta Schumanna i jego żony Clary, Johannesa Brahmsa aż do XX-wiecznego kompozytora amerykańskiego, Frederika Rzewskiego.

Organizatorami Festiwalu romantycznych kompozycji są: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.