Krzysztof Michalski
Wiolonczelista Krzysztof Michalski, laureat Konkursu ARD w Monachium
Pełna nazwa tej imprezy, która odbywa się już po raz ósmy brzmi: Festiwal romantycznych kompozycji – Elsner i jego następcy. To propozycja umożliwiająca pozostanie w epoce Fryderyka Chopina. Józef Elsner był Niemcem urodzonym na Dolnym Śląsku, ale 55 lat swojego życia spędził w Warszawie. W 1821 r. założył w Warszawie jedno z pierwszych w Europie konserwatorium. W ten sposób zapewnił sobie miejsce w polskiej historii nie tylko jako kompozytor, ale także jako nauczyciel Chopina i całej generacji kompozytorów, którzy urodzili się w pierwszych dwóch dekadach XIX w.
Wnętrze Pałacu na Wodzie oraz Teatru Królewskiego w Łazienkach stworzą niepowtarzalny klimat dla festiwalowych recitali. Jako pierwszy 28 sierpnia wystąpi nie pianista, ale grający na wiolonczeli Krzysztof Michalski. Ma 23 lata, w 2004 r. zdobył drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym ARD w Monachium – najważniejszym i najbardziej prestiżowym konkursie wiolonczelowym na świecie. Dodatkowo uhonorowano go nagrodą za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego. To najwyższe wyróżnienie, jakie kiedykolwiek przypadło polskiemu muzykowi w historii tego konkursu na wiolonczeli .
Festiwal romantycznych kompozycji
Plakat VIII Festiwalu romantycznych kompozycji
Krzysztof Michalski wraz z pianistką Sarah Zajtman wykonają Introdukcję i poloneza – jedną z nielicznych kompozycji Chopina przeznaczonych na wiolonczelę, a także utwory Roberta Schumanna, Nadii Boulanger i Cesarego Francka. Mocna obecność w programie koncertu muzyki francuskiej być może wynika z faktu, że Krzysztof Michalski doskonali swe umiejętności na studiach w Paryżu.
Dzień później zagra Yehuda Prokopowicz, którego zapewne nie trzeba przedstawiać. Zdobył nagrodę specjalną na ubiegłorocznym Konkursie Chopinowskim. Od tego czasu dał mnóstwo koncertów także m.in. na gdyńskim Open’erze. Obecny recital w Teatrze Królewskim będzie zdecydowanie bardziej kameralny, Yehuda Prokopowicz do utworów Chopina doda cykl etiud Franciszka Liszta.
Yehuda Prokopowicz
Natomiast w Pałacu na Wodzie wystąpi 31 sierpnia Piotr Pawlak, który na tym samym Konkursie Chopinowskim zyskał liczne grono fanów. Bardzo ciekawie ułożył program recitalu. Chopina postanowił skonfrontować z Janem Sebastianem Bachem, którego Fryderyk bardzo cenił, a po Sonacie b-moll Chopina zagra Sonatę b-moll jego paryskiego ucznia Ignacego Krzyżanowskiego.
Program ósmej edycji Festiwalu romantycznych kompozycji urozmaicą trzy inne koncerty w Pałacu na Wodzie. Karolina & Iwo to świetny duet grający w nietypowym składzie: skrzypaczka Karolina Mikołajczyk i akordeonista Iwo Jedynecki. Ich występ 30 sierpnia to podróż od Elsnera i Chopina do XX wieku z utworami Karola Szymanowskiego i Szymona Laksa.
Karolina & Iwo
Wieczór 1 września zarezerwowany jest dla tria w składzie: Aleksandra Kuls – skrzypce, Antoni Wrona – wiolonczela oraz ulubieniec publiczności na Konkursie Chopinowskim, ale w 2015 r. – Krzysztof Książek. Zagrają tria Clary Schumann i kolejnego ucznia Józefa Elsnera – Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. A na finałowe „Opowieści przy fortepianie” zaprasza 2 września pianista Adam Golka. To z kolei będzie koncert wypełniony balladami Chopina, Roberta Schumanna i jego żony Clary, Johannesa Brahmsa aż do XX-wiecznego kompozytora amerykańskiego, Frederika Rzewskiego.
Organizatorami Festiwalu romantycznych kompozycji są: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
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