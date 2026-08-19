Siła grawitacji nie jest jednakowa w każdym miejscu naszej planety. Wynika to m.in. z nierównomiernego rozłożenia masy, obecności gór, rowów oceanicznych oraz różnic w gęstości materii we wnętrzu Ziemi. Wszystkie te czynniki wpływają na przebieg pola grawitacyjnego – donosi Euronews.

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Geoida pokazuje obraz Ziemi wynikający z działania grawitacji

Geoida przedstawia wyobrażony poziom morza rozciągający się również pod kontynentami. Nie pokazuje więc rzeczywistego ukształtowania powierzchni Ziemi, tylko różnice wynikające z działania grawitacji.

Na wizualizacji stworzonej przez NASA wszelkie zagłębienia i wypukłości zostały powiększone aż 10 tys. razy, dlatego planeta ma tak nieregularny kształt. W rzeczywistości różnica między najwyższym i najniższym punktem geoidy wynosi 191 metrów. Najwyższy obszar znajduje się w rejonie Islandii i sięga około 85 metrów powyżej przyjętego poziomu odniesienia. Największe obniżenie występuje natomiast na południe od Indii i wynosi około 106 metrów. Punkt odniesienia stanowi gładki, lekko spłaszczony matematyczny model Ziemi.

Ponad miliard pomiarów z satelitów

Model przygotowano na podstawie ponad miliarda pomiarów wykonanych przez 19 satelitów w ciągu 15 lat. Dane pochodziły m.in. z misji NASA Gravity Recovery and Climate Experiment oraz europejskiego satelity Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer.

Stworzony model pozwala naukowcom obserwować zmiany pola grawitacyjnego wywołane przemieszczaniem się wody, lodu i innych mas. Jest również wykorzystywany w geodezji, kartografii i systemach nawigacyjnych.