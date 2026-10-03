Do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej doszło w sobotę rano, 3 października. Jak poinformowało ministerstwo obrony, między godz. 7:45 a 8:00 nad terytorium kraju przeleciało pięć rosyjskich obiektów powietrznych. Wśród nich miały znaleźć się drony oraz pociski.

Reklama Reklama

Szczątki zostały odnalezione w kilku miejscach, m.in. w rejonach Hîncești, Anenii Noi i Căușeni. Władze informowały również o eksplozjach w rejonie Ștefan Vodă. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele armii, którzy zabezpieczali znalezione fragmenty i wyjaśniali okoliczności zdarzeń.

W jednym z miejsc doszło do pożaru. Według dostępnych informacji nikt nie został ranny.

Maia Sandu: Wojna bezpośrednio zagraża Mołdawii

Do incydentu odniosła się prezydentka Maia Sandu. Potępiła rosyjskie nocne ataki na Ukrainę oraz naruszenie przestrzeni powietrznej jej kraju.

Sandu przekazała, że w ciągu kwadransa pięć dronów i pocisków naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii, a następnie eksplodowało w pobliżu miejscowości położonych w czterech rejonach.

Prezydentka podkreśliła, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Mołdawii. Zaapelowała również do obywateli, aby nie zbliżali się do znalezionych fragmentów ani innych podejrzanych przedmiotów i natychmiast informowali o nich służby pod numerem alarmowym 112.

Mołdawskie ministerstwo obrony przekazało, że monitoruje sytuację w przestrzeni powietrznej kraju.

Władze poinformowały dziś rano o odnalezieniu szczątków dronów w kilku miejscach; na miejscu pracują zespoły policji i armii narodowej, badające okoliczności tych zdarzeń. Ministerstwo Obrony kontynuuje monitorowanie przestrzeni powietrznej.

Coraz więcej naruszeń przestrzeni powietrznej

Sobotni incydent wpisuje się w serię podobnych zdarzeń, do których dochodzi w Mołdawii od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W ostatnim czasie władze w Kiszyniowie wielokrotnie informowały o przelocie rosyjskich dronów lub pocisków nad terytorium kraju.

Według danych mołdawskiego ministerstwa obrony do 24 września 2026 roku odnotowano 44 przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Dla porównania, w całym 2025 roku takich zdarzeń było 17.

W ubiegłą środę Mołdawia miała odnotować trzy kolejne przypadki naruszenia swojej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem rakietowym i dronowym na Ukrainę.