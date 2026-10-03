Prezydentka Maia Sandu alarmuje, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Mołdawii
Do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej doszło w sobotę rano, 3 października. Jak poinformowało ministerstwo obrony, między godz. 7:45 a 8:00 nad terytorium kraju przeleciało pięć rosyjskich obiektów powietrznych. Wśród nich miały znaleźć się drony oraz pociski.
Szczątki zostały odnalezione w kilku miejscach, m.in. w rejonach Hîncești, Anenii Noi i Căușeni. Władze informowały również o eksplozjach w rejonie Ștefan Vodă. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele armii, którzy zabezpieczali znalezione fragmenty i wyjaśniali okoliczności zdarzeń.
W jednym z miejsc doszło do pożaru. Według dostępnych informacji nikt nie został ranny.
Do incydentu odniosła się prezydentka Maia Sandu. Potępiła rosyjskie nocne ataki na Ukrainę oraz naruszenie przestrzeni powietrznej jej kraju.
Sandu przekazała, że w ciągu kwadransa pięć dronów i pocisków naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii, a następnie eksplodowało w pobliżu miejscowości położonych w czterech rejonach.
Prezydentka podkreśliła, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Mołdawii. Zaapelowała również do obywateli, aby nie zbliżali się do znalezionych fragmentów ani innych podejrzanych przedmiotów i natychmiast informowali o nich służby pod numerem alarmowym 112.
Mołdawskie ministerstwo obrony przekazało, że monitoruje sytuację w przestrzeni powietrznej kraju.
Władze poinformowały dziś rano o odnalezieniu szczątków dronów w kilku miejscach; na miejscu pracują zespoły policji i armii narodowej, badające okoliczności tych zdarzeń. Ministerstwo Obrony kontynuuje monitorowanie przestrzeni powietrznej.
Sobotni incydent wpisuje się w serię podobnych zdarzeń, do których dochodzi w Mołdawii od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W ostatnim czasie władze w Kiszyniowie wielokrotnie informowały o przelocie rosyjskich dronów lub pocisków nad terytorium kraju.
Według danych mołdawskiego ministerstwa obrony do 24 września 2026 roku odnotowano 44 przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Dla porównania, w całym 2025 roku takich zdarzeń było 17.
W ubiegłą środę Mołdawia miała odnotować trzy kolejne przypadki naruszenia swojej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem rakietowym i dronowym na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas