Zaatakowany statek na Morzu Czarnym
3 października siły rosyjskie zaatakowały cywilny statek towarowy pod banderą Liberii w porcie w obwodzie odeskim, poinformował Ukraiński Zarząd Portów Morskich
W ataku zginął pracownik maszynowni, trzech innych członków załogi zostało rannych, a 13 osób ewakuowano. Według ZN.ua, atak został przeprowadzony przez drona kamikaze. Administracja nazwała atak „kolejnym ukierunkowanym atakiem Rosji na cywilne statki”.
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W ciągu ostatniego miesiąca Rosja kilkukrotnie zaatakowała zagraniczne jednostki cywilne na Morzu Czarnym, zabijając co najmniej pięciu marynarzy, w tym dwóch kapitanów, jak donosi The Insider
1 października w Klubie Dyskusyjnym Wałdaj Władimir Putin nazwał propozycję zaprzestania ataków na ukraińskie statki w zamian za zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie „absurdalną” . Według niego Rosja zaatakowała wyłącznie jednostki wojskowe, podczas gdy Ukraina zainicjowała ataki na statki handlowe.
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