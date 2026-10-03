3 października siły rosyjskie zaatakowały cywilny statek towarowy pod banderą Liberii w porcie w obwodzie odeskim, poinformował Ukraiński Zarząd Portów Morskich

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W ataku zginął pracownik maszynowni, trzech innych członków załogi zostało rannych, a 13 osób ewakuowano. Według ZN.ua, atak został przeprowadzony przez drona kamikaze. Administracja nazwała atak „kolejnym ukierunkowanym atakiem Rosji na cywilne statki”.

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Putin o atakach Rosji: wyłącznie na jednostki wojskowe

W ciągu ostatniego miesiąca Rosja kilkukrotnie zaatakowała zagraniczne jednostki cywilne na Morzu Czarnym, zabijając co najmniej pięciu marynarzy, w tym dwóch kapitanów, jak donosi The Insider

1 października w Klubie Dyskusyjnym Wałdaj Władimir Putin nazwał propozycję zaprzestania ataków na ukraińskie statki w zamian za zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie „absurdalną” . Według niego Rosja zaatakowała wyłącznie jednostki wojskowe, podczas gdy Ukraina zainicjowała ataki na statki handlowe.