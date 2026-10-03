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W piątek rosyjski przywódca Władimir Putin obserwował ćwiczenia wojskowe „Centr-2026” na poligonie Czebarkul w obwodzie czelabińskim
– Jeśli dojdzie do bezpośredniego ataku na Federację Rosyjską – w tym przypadku chodzi o obwód kaliningradzki (królewiecki – red.), a być może także o inne terytoria – to oczywiście nieuchronnie i natychmiast pojawi się kwestia użycia przez Rosję całego uzbrojenia, którym dysponuje nasz kraj. To nieuniknione – zagroził w czwartek podczas dorocznego spotkania klubu dyskusyjnego „Wałdaj” przywódca Rosji Władimir Putin.
Uzasadniał to wypowiedziami europejskich polityków „dotyczącymi obwodu kaliningradzkiego”, choć nie sprecyzował, o jakie dokładnie oświadczenia chodzi ani którego polityka miał na myśli. Ostrzegał natomiast przed wojną atomową i stwierdził, że świat znalazł się w „decydującym, przełomowym momencie rozwoju”.
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