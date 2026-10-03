Rosyjskie ataki powietrzne ponownie uderzyły w przeprawy przez Dniepr w Kijowie. Szczególnie intensywnie atakowany był Most Południowy, który został trafiony drugi dzień z rzędu. W efekcie całkowicie lub częściowo ograniczono ruch na trzech mostach łączących oba brzegi ukraińskiej stolicy.

Reklama Reklama

Jak podała Agencja Reutera, w piątek wieczorem rosyjski dron ponownie uderzył w Most Południowy, który wcześniej został zamknięty dla ruchu. Ataki doprowadziły do dużych utrudnień komunikacyjnych i wielokilometrowych korków. Ponad jedna trzecia mieszkańców Kijowa żyje na lewym brzegu Dniepru, podczas gdy znaczna część miejsc pracy znajduje się po drugiej stronie rzeki.

Rosja w ostatnich dniach nasiliła ataki na infrastrukturę ukraińskiej stolicy. Wcześniej drony uderzyły m.in. w szkołę i obiekty naukowe.

Australia. Kierowca samochodu wjechał w tłum kibiców, dziesięć osób rannych

Dziesięć osób zostało rannych po tym, jak kierowca samochodu wjechał w tłum kibiców rugby w Newcastle, na północ od Sydney. Fani zgromadzili się przy drodze, aby pożegnać zawodników Newcastle Knights jadących na finał rozgrywek.

Wśród rannych są dzieci. Pięcioletnia dziewczynka oraz 67-letni mężczyzna trafili do szpitala w stanie krytycznym. Osiem pozostałych osób, w tym dwuletnia i kolejna pięcioletnia dziewczynka, było w stanie stabilnym.

Policja zatrzymała 18-letniego kierowcę samochodu. Według wstępnych ustaleń nic nie wskazuje na to, by zdarzenie miało związek z terroryzmem. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

Korea Północna wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny

Korea Północna wystrzeliła w sobotę pocisk balistyczny w kierunku Morza Japońskiego. Rakieta wystartowała z okolic Wonsan na wschodnim wybrzeżu kraju i przeleciała ponad 700 kilometrów – poinformowało południowokoreańskie wojsko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjskie drony odrzutowe uderzyły w stacje benzynowe w Kijowie Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych po tym jak w środę rano rosyjskie drony odrzutowe zaatakowały m.in. dwie stacje benzynowe w Kijowie.

Pocisk spadł poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Korea Południowa poinformowała, że wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią analizuje szczegóły startu i utrzymuje zwiększoną gotowość.

Próba nastąpiła w czasie kolejnego wzrostu napięcia między Koreami. We wrześniu w strefie zdemilitaryzowanej doszło do eksplozji min, w której ranni zostali południowokoreańscy żołnierze. Pjongjang odrzucił odpowiedzialność za ten incydent.

Od soboty paliwo tańsze. Rząd ogłosił maksymalne ceny

Od soboty kierowcy w Polsce mają płacić mniej za paliwo. W piątek Ministerstwo Energii ogłosiło maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w ramach programu „Ceny Paliw Niżej”. Litr benzyny Pb95 ma kosztować najwyżej 6,73 zł, a oleju napędowego 7,83 zł.

Obniżka jest efektem zmian podatkowych dotyczących paliw. W piątek opublikowano rozporządzenia obniżające VAT na paliwa do 8 proc. oraz akcyzę. Rząd szacuje, że w porównaniu z ostatnimi cenami na stacjach paliwo może potanieć o około 1,2–1,3 zł na litrze.

Nowe maksymalne ceny mają obowiązywać od 3 października. Jeszcze dzień wcześniej średnia cena benzyny Pb95 przekraczała 8 zł za litr, a oleju napędowego 9 zł.