Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 1 na 2 października:

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Polska nadal prowadzi kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Tymczasowe kontrole graniczne osób na odcinkach granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Litewską zostały przedłużone do 30 marca 2027 r. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw przed tygodniem.

Oprócz przedłużenia obowiązujących od ponad roku kontroli MSWiA zdecydowało się na modyfikację zasięgów terytorialnych 13 przejść granicznych na granicy polsko-litewskiej i 11 przejść granicznych na granicy polsko-niemieckiej.

Kolejne przedłużenie tymczasowej kontroli granicznej na granicach z Niemcami i Litwą resort uzasadnia stale utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją „zarówno z kierunku wschodniego przez terytorium państw bałtyckich, jak i z kierunku niemieckiego, gdzie w związku z przebywaniem dużej liczby cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytowym istnieje ryzyko wtórnych ruchów migracyjnych”. Zgodnie z rozporządzeniem na granicy polsko-niemieckiej kontrole będą prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 r. Następnie kontrola ta została przedłużona od 6 sierpnia na okres kolejnych 60 dni - do dnia 4 października, a później od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. Kolejny raz kontrole przedłużono od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r.

Prezydent Korei Południowej wysyła ostrzeżenie Ukrainie

Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung napisał w serwisie X, że jeśli Ukraina „nadal będzie odmawiać uznania faktów i wygłoszenia publicznych przeprosin”, wówczas Korea Południowa może zastosować „dodatkowe środki”.

Czytaj więcej Dyplomacja Prezydent Korei Południowej grozi Ukrainie. Domaga się wyjaśnień Jeśli Ukraina nie przyzna, że informacja na temat przekazania przez Kijów Seulowi północnokoreańskich jeńców wziętych do niewoli przez ukraińską ar...

Wpis prezydenta stanowi eskalację sporu, jaki wybuchł między Koreą Południową a Ukrainą, po tym jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czasie przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ujawnił, że Kijów przekazał Seulowi dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych. Tymczasem, jak przekonuje Korea Południowa, obie strony zobowiązały się zachować tę sprawę w tajemnicy i zawarły w tej sprawie porozumienie. Istnieniu takiego porozumienia Ukraina zaprzeczyła, co pociągnęło za sobą reakcję Kancelarii Prezydenta Korei Południowej domagającej się wyjaśnień i przeprosin.

Lee wyraził też „głęboki żal” z powodu tego, co określił mianem „ukraińskich uwag” na temat nieuchronnego starcia militarnego między Koreą Północną i Południową. W jego ocenie są one równoznaczne z zachęcaniem do wojny na Półwyspie Koreańskim.

Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Kapsuła Dragon firmy SpaceX z czworgiem astronautów na pokładzie dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z przylądka Canaveral na Florydzie w rekordowo krótkim czasie – podała amerykańska agencja kosmiczna NASA. „Z wynikiem 7 godzin i 55 minut był to najszybszy lot od startu do dokowania amerykańskiego statku kosmicznego w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej” – ogłosiła amerykańska agencja na oficjalnym blogu. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na dotarcie do ISS ponad 30 godzin.

Rekordowy czas rejsu wynikał z optymalnej odległości kosmicznego laboratorium od przylądka Canaveral w momencie startu rakiety Falcon 9 firmy SpaceX wraz z kapsułą Dragon.

Europa zwiększy ilość oleju napędowego dostępnego na rynku?

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer oświadczył, że Europa jest gotowa do współpracy nad zwiększeniem ilości oleju napędowego dostępnego na rynku. Greer spotkał się podczas posiedzenia G20 ze swoimi odpowiednikami z państw Europy. - Po obu stronach jest duża gotowość do współpracy, aby zwiększyć ilość oleju napędowego dostępnego na rynku – powiedział po spotkaniu.

- Wiemy, że Francja, Niemcy i Włochy mają zgromadzone rezerwy. Oczywiście nie chcę wypowiadać się w ich imieniu, ale sądzę, że chętnie znalazłyby wspólną drogę do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi – dodał. - Chcemy po prostu upewnić się, że amerykańscy pracownicy i rolnicy mają dostęp do oleju napędowego, którego potrzebują, po cenie, którą są w stanie udźwignąć. A częścią tego rozwiązania jest dalsze zwiększanie podaży paliwa na rynku – podsumował.

Wcześniej agencja Reutera informowała, że USA naciskają na Niemcy i Francję, by te uwolniły rezerwy oleju napędowego, grożąc im możliwością zakazu eksportu oleju napędowego z USA do tych krajów.

W przededniu wyborów w Brazylii Lula z niewielką przewagą nad Flavio Bolsonaro

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva może liczyć na 48 proc., a jego główny rywal Flavio Bolsonaro na 45 proc. głosów drugiej turze wyborów prezydenckich – wynika z opublikowanego 1 października sondażu firmy Datafolha.

Czytaj więcej Polityka Brazylią będzie rządził ten, kto lepiej poradzi sobie na TikToku Na ostatniej prostej przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Brazylii 81-letni, trzykrotny prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i prawie dwa raz...

W poprzednim badaniu tego ośrodka w ubiegłym tygodniu przewaga Luli nad Bolsonaro w potencjalnej drugiej turze wyborów wynosiła 2 punkty procentowe. W najnowszym sondażu wzrosła do 3 punktów procentowych, ale wciąż mieści się w granicach błędu statystycznego, który wynosi 2 punkty procentowe dla każdego z wyników.

Według badania niedzielną pierwszą turę wygra Lula z 42 proc. głosów, Bolsonaro otrzyma ich 38 proc., natomiast poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczy 5 proc. Druga tura odbędzie się 25 października, jeśli w pierwszej żaden kandydat nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów.

Opublikowany właśnie sondaż przeprowadzono w dniach 29 września-1 października. Wzięło w nim udział ponad 2,5 tys. osób.