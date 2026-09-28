Za dwa tygodnie Krakowianie pójdą do urn, by rozstrzygnąć wybory prezydenckie; w ataku Rosji na Charków rannych zostało 20 osób; Donald Trump przedstawił nietypową propozycję Xi Jinpingowi
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 września:
W nocy policzono wszystkie głosy oddane w I turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Jest już pewne, że w II turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała (założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców) i Monika Piątkowska (senator, kandydatka popierana przez KO i PSL).
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Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych w wyborach na prezydenta Krakowa jest już pewne, że w II turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała (założy...
Gibała zdobył w wyborach 36,38 proc. głosów (zagłosowało na niego 93 042 osoby), a Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76 514 osób). Trzecie miejsce zajął kandydat PiS, Michał Dwernicki (17,5 proc., 44 772 głosy).
Frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc. Druga tura odbędzie się za dwa tygodnie.
Charków był w nocy celem ataku powietrznego Rosji. Rosyjska bomba miała trafić w budynek mieszkalny. Rannych zostało co najmniej 20 osób, w tym ośmioro dzieci – wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu charkowskiego, Ołeha Synehubowa.
Synehubow zaznaczył jednocześnie, że nikt z poszkodowanych nie został ciężko ranny.
David Perdue, ambasador USA w Chinach, ujawnił na antenie Fox News, że w czasie rozmów z Xi Jinpingiem Donald Trump miał w pewnym momencie zaoferować przywódcy Chin zakup amerykańskiego uzbrojenia.
Propozycja padła w kontekście sprzedaży amerykańskiej broni na Tajwan – Chiny wywierają na USA presję w sprawie wstrzymania uzbrajania wyspy, którą Pekin uważa za zbuntowaną prowincję.
Relacjonując przebieg rozmów na temat przyszłej sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi Perdue stwierdził, że Trump tłumaczył Xi: „Hej, sprzedajemy broń innym na całym świecie”. – W pewnym momencie zapytał nawet prezydenta Xi, czy nie chciałby trochę jej kupić – dodał amerykański ambasador w Chinach.
Fernando Torrealba, znany wenezuelski opozycjonista został zatrzymany 27 września przez podległe reżimowi służby bezpieczeństwa, podczas demonstracji na rzecz demokratyzacji kraju. Jednym z postulatów było żądanie powrotu do ojczyzny nieformalnej liderki opozycji Marii Coriny Machado.
Miejsce aresztu Torrealby, który jest jednym z przywódców opozycyjnej partii Vente Venezuela, jest nieznane.
W wydanym wieczorem oświadczeniu przedstawiciele partii Vente Venezuela poinformowali, że podległe reżimowi tymczasowej prezydentki Delcy Rodriguez służby ujęły Torrealbę podczas protestu na jednej z dróg w stanie Zulia, na północnym zachodzie kraju. Partia podkreśla, że Torrealba nie zakłócał podczas protestu ładu publicznego, zaś jego zatrzymanie było nieuzasadnione.
Co najmniej 14 pasażerów samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu potrzebowało 27 września wieczorem pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto, na północnym zachodzie Portugalii. Poszkodowani mieli zatruć się dymem, który pojawił się na pokładzie maszyny lecącej z lotniska w Barcelonie. Część z nich potrzebowało hospitalizacji w Porto.
Z powodu nieplanowanego lądowania samolotu w Portu ruch nad tym portugalskim miastem musiał zostać wstrzymany na kilkadziesiąt minut.
Ze wstępnych ustaleń portugalskich mediów wynika, że dym pojawił się „na skutek problemu technicznego”, kiedy maszyna Airbus A330 z 296 osobami na pokładzie, znajdowała się nad Atlantykiem.
Trzy osoby nie żyją, a cztery zostały ranne po tym, jak bójka w jednym z klubów Detroit przerodziła się w strzelaninę. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich, funkcjonującym po oficjalnych godzinach zamknięcia klubu.
Stacja WCNC podała, że w wyniku wymiany ognia śmierć poniosło trzech mężczyzn, a co najmniej cztery inne osoby odniosły obrażenia. Jak dodał szef policji w Detroit, Todd Bettison, do szpitala trafiło z obrażeniami niezagrażającymi życiu dwóch innych mężczyzn oraz dwie kobiety w wieku około 20–30 lat.
Bettison opisał lokal, w którym doszło do tragedii, jako miejsce w rodzaju klubu ze striptizem. Wyjaśnił, że obiekt był już dobrze znany policji. W tym roku służby interweniowały tam co najmniej siedem razy. Funkcjonariusze mają podejrzenia co do sprawcy, jednak na tym etapie nie ujawniają szczegółów.
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