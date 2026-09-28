We wpisie na Facebooku Magyar oświadczył, że „Operacja Czyściec”, czyli proces rozliczenia 16-letnich rządów Orbána i Fideszu wchodzi w nowy etap.

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Węgry: Byli ministrowie kultury i rozwoju mają stracić immunitety

„W poniedziałek, w ramach »Operacji Czyściec«, nastąpi kluczowy moment działań. Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia rozpocznie dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Parlament przekaże również śledczym dwóch skorumpowanych polityków” – napisał premier Węgier.

Według portalu Daily News Hungary politycy, o których pisze Magyar, to prawdopodobnie dwaj ministrowie z czasów rządów Orbána – Balázs Hankó (był ministrem kultury w latach 2024-2026) oraz Miklós Seszták (minister rozwoju w latach 2014-2018). Obaj są parlamentarzystami Fideszu.

„Operacja Czyściec”. Péter Magyar rozlicza rządy Fideszu

Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia powstało w 2026 roku. Instytucja ta ma zbadać wszystkie zawarte przed objęciem władzy przez Tiszę transakcje, obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki skarbu państwa oraz inne formy mienia publicznego. Instytucja posiada uprawnienia śledcze i może reprezentować prokuraturę w sądzie w sprawach objętych jej zakresem działania.

Powstanie biura i rozpoczęcie przez nie działań jest elementem tzw. Operacji Czyściec ogłoszonej w czerwcu w ramach pakietu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych.

Tisza Magyara zdecydowanie wygrała wybory parlamentarne z 12 kwietnia uzyskując 53,18 proc. głosów i obsadzając 141 mandatów w liczącym 199 miejsc parlamencie. Partia byłego członka Fideszu uzyskała tym samym większość konstytucyjną. W kampanii wyborczej Magyar zapowiadał m.in. rozliczenie okresu 16-letnich rządów Orbána i Fideszu.