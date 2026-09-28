00:04 Kończymy relację

Dziękujemy za śledzenie na rp.pl naszej relacji z I tury wyborów w Krakowie. W poniedziałek zapraszamy po najnowsze informacje, komentarze i analizy dotyczące wyników głosowania oraz nadchodzącej II tury.

00:00 Wyniki z 85 proc. obwodów. Gibała 36,4 proc., Piątkowska 29,7 proc.

Według danych z prawie 85 proc. obwodów głosowania Łukasz Gibała w wyborach prezydenta Krakowa zdobył ok. 36,4 proc. głosów, a Monika Piątkowska ok. 29,7 proc. Frekwencja wynosi ok. 43,4 proc. - podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

Z informacji publikowanych na stronie PKW wynika, że jeszcze przed północą spłynęły dane z przeszło 380 na 454 obwody głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.

Cząstkowe wyniki z tych obwodów oznaczają - podobnie jak wcześniejszy sondaż exit poll - że Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Trzeci - tak jak w sondażu - jest Michał Drewnicki (PiS) z poparciem ok. 17,8 proc., a czwarta Aleksandra Owca (Razem) - ok. 6,9 proc. Na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) głos oddało 4,8 proc. wyborców w tych obwodach, na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,1 proc., a na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - ok. 0,4 proc.

23:58 Kiedy II tura wyborów w Krakowie?

Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października.

O fotel prezydenta miasta – zgodnie z sondażem late poll – walczyć będą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Kandydaci ci uzyskali najlepsze wyniki w I turze głosowania.

23:52 Michał Kolanko: Kraków bez efektu Tuska

„Historia nie powtarza się dwa razy tak samo. To najprostszy wniosek z dwóch exit polli opublikowanych w niedzielę po 21.00. Banalna część tego wniosku jest taka, że Łukasz Gibała jest zdecydowanym faworytem drugiej tury i wyścigu o prezydenturę Krakowa” – pisze Michał Kolanko, dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

„Dużo mniej banalna dotyczy premiera Donalda Tuska i jego zaangażowania w kampanię. Bo tym razem nie przechylił szali. W 2024 roku to osobiste zaangażowanie premiera w kampanię Aleksandra Miszalskiego i jego efektowne spotkanie z wyborcami w Krakowie zmobilizowały elektorat KO. W krakowskich analizach wielokrotnie powtarzano, że to właśnie ten efekt dał Miszalskiemu przewagę nad Gibałą i w efekcie prezydenturę. Przyznawał to publicznie sam Miszalski. Teraz było inaczej. Tusk przyjechał do Krakowa, ale efektu Tuska nie było. Elektorat Koalicji Obywatelskiej nie poszedł masowo do urn” – czytamy.

23:49 Kto poparł Monikę Piątkowską?

W elektoracie Moniki Piątkowskiej największą grupę stanowiły osoby, które ukończyły 60 lat – było ich 39,8 proc. – wskazuje badanie OGB.

Z danych wynika również, że 54,5 proc. głosujących na nią to kobiety, a 70,8 proc. miało wyższe wykształcenie. Emeryci i renciści odpowiadali natomiast za 28,1 proc. jej poparcia.

23:43 Dane z ponad 76 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała częściowe wyniki wyborów w Krakowie – przeliczono głosy z 348 na 454 obwodów głosowania (76,65 proc.). Według stanu na godz. 23:43 prowadzi Łukasz Gibała (36,36 proc.). Na miejscu drugim jest Monika Piątkowska (29,74 proc.), zaś trzecim – Michał Drewnicki (17,76 proc.).

23:38 Jarosław Flis: Gibała jest faworytem, ale druga tura nie jest rozstrzygnięta

- Druga tura nigdy nie jest z góry rozstrzygnięta i nigdy nie jest oczywista - powiedział PAP politolog prof. Jarosław Flis, komentując wyniki sondażu exit poll w wyborach prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała jest faworytem, ale przekonanie, że wynik jest już przesądzony, mogłoby mu utrudnić zwycięstwo - dodał.

Zdaniem Flisa wejście Piątkowskiej do drugiej tury pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje silną pozycję w Krakowie mimo odwołania w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego, wywodzącego się z tej partii.

23:24 Kto głosował na Łukasza Gibałę? OGB przedstawia dane

Najliczniejszą grupą wiekową w elektoracie Łukasza Gibały były osoby między 30. a 39. rokiem życia. Jak wynika z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, stanowiły one 28,7 proc. respondentów deklarujących oddanie głosu na tego kandydata.

Wśród jego wyborców 50,4 proc. stanowili mężczyźni, a 60,3 proc. wyborców miało wyższe wykształcenie. Pod względem zawodowym 24,4 proc. popierających Gibałę to kierownicy, dyrektorzy lub specjaliści.

23:09 Gibała lepszy od Piątkowskiej w nowym sondażu przed II turą

W sondażu OGB dla Polsat News i Newsmax Polska ankietowani zapytani zostali, na kogo oddaliby swój głos w II turze wyborów w Krakowie, gdyby znaleźli się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Z badania wynika, że gdyby głosowanie odbyło się w tę niedzielę, kandydat Krakowa dla Mieszkańców wygrałby z Moniką Piątkowską (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami).

22:50 Wyniki late poll – co pokazują?

W badaniu late poll OGB dla Polsat News w wyborach na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała uzyskał 36,1 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z wynikiem 29,5 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się:

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 17,9 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,3 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,4 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,4 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

22:44 Magdalena Biejat: Cieszę się, że nie muszę wybierać

- Cieszę się, że nie jestem z Krakowa i nie muszę wybierać. Żaden z kandydatów nie będzie dobrym prezydentem. Jednak tego wyboru muszą dokonać mieszkańcy i trzeba to uszanować - powiedziała po ogłoszeniu wyników exit poll Magdalena Biejat.

Wicemarszałkini Senatu towarzyszyła Darii Gosek-Popiołek podczas wieczoru wyborczego.

22:25 Michał Drewnicki: Liczyłem na to, że wejdę do drugiej tury

Jestem z tego wyniku dumny i dziękuję mieszkańcom Krakowa - powiedział w TVN24 kandydat PiS, Michał Drewnicki, choć przyznał, że liczył na udział w drugiej turze.

- Przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się osiągać wysokie wyniki - podkreślił podczas wieczoru wyborczego. - Gdybym na olimpiadzie zdobył trzeci wynik, to byłbym zachwycony, a w Krakowie trzeci wynik jest bardzo dobry - dodał Drewnicki. - To było 111 dni intensywnej kampanii. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nawet nie wiedziały, że są. Prawica w Krakowie ma pomysł na miasto - powiedział Drewnicki.

22:10 Gibała: Nie uwierzyli politykom z Warszawy

– Szanowni państwo, drodzy Krakowianie, osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa – powiedział Łukasz Gibała po ogłoszeniu wyników badań exit poll. – Pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, nie stała za nami machina partyjna. Mimo że do Krakowa przyjeżdżali warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do zagłosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów – dodał.

22:08 Gibała o wiceprezydencie z PiS: Absolutnie wykluczone

Łukasz Gibała pytany, czy w razie zwycięstwa zamierza zaproponować Michałowi Drewnickiemu (kandydatowi PiS, który nie wszedł do II tury) stanowisko wiceprezydenta, Gibała kategorycznie zaprzeczył. - Nie, to absolutnie wykluczone. Ja startuję pod hasłem prezydentury bezpartyjnej i byłbym niewiarygodny, gdybym po wygraniu wyborów powołał jakichkolwiek wiceprezydentów partyjnych. Czy to z Koalicji Obywatelskiej, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Więc już dzisiaj mogę pani zadeklarować, że jeśli ja zostanę prezydentem, to owszem, będę miał czwórkę zastępców, bo tyle można mieć będąc prezydentem dużego miasta, ale żaden z nich nie będzie działaczem partyjnym. Ani tej, ani innej partii politycznej – zapewnił w TVN24.

22:06 Monika Piątkowska: Dziś potrzebujemy wsparcia finansowego od rządu

- Będę każdego dnia, z moim zespołem, rozmawiała z Wami i słuchała Was. I jestem przekonana, że Kraków jest gotowy na kobietę prezydent. Jestem przekonana, że Kraków potrzebuje ewolucyjnej zmiany i poczucia bezpieczeństwa – mówiła Monika Piątkowska. - Mam dwa tygodnie, by przekonać Krakowian, że jestem dobrym, skutecznym i przejrzystym kandydatem, aby objąć stery Krakowa. - Dziś potrzebujemy wsparcia finansowego z rządu i skutecznej, dobrej współpracy. Potrzeba nam przyspieszenia gospodarczego i inwestycji. Potrzeba nam również bezpieczeństwa, które zagwarantuje nam polski rząd.

21:53 Frekwencja wg sondaży

IPSOS – 41, 9 proc.

OGB: 44,3 proc.

21:49 Monika Piątkowska – kim jest rywalka Gibały w II turze? Program, kariera, życiorys

Monika Jadwiga Piątkowska, która w II turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa zmierzy się z radnym miejskim Łukaszem Gibałą, z wykształcenia jest prawnikiem, obecnie pełni mandat senator RP wybranej z okręgu krakowskiego, jest też prezesem Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie.

21:46 Daria Gosek - Popiołek: Będziemy pilnować Krakowa

Będziemy pilnować, by nasze miasto był dobrze zarządzane - powiedziała Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, która zgodnie w wynikami exit poll otrzymała 4,6 proc. głosów w wyborach. „Dziękuję za każdą rozmowę, uśmiech i spotkanie! Walczymy dalej o Kraków, który dba o swoich mieszkańców” - napisała.

21:45 Łukasz Gibała: Dziękuję też tym, którzy głosowali na innych kandydatów

Jesteśmy dalecy od triumfalizmu. Wręcz przeciwnie – podchodzimy do wyników z pokorą, a przed nami ciężka praca. Od jutra zaczyna sie przecież drugi i decydujący etap walki o Kraków dla Mieszkańców – napisał na X.

21:39 Kim jest Łukasz Gibała?

Łukasz Gibała kandydował w wyborach jako bezpartyjny, z poparciem przewodniczącego rady dzielnicy Stare Miasto Jana Hoffmana – jednego z inicjatorów referendum odwołującego w maju Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta. Hoffman cztery dni przed wyborami ogłosił swoją rezygnację z własnego startu w wyborach.

Przedstawiamy sylwetkę Łukasza Gibały.

21:34 Gibała: Poparcia będę szukał na ulicach Krakowa

Z pokorą od jutra ruszamy do ciężkiej pracy - skomentował kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała w TVN24. - Poparcia będę szukał na ulicach Krakowa, dodał. - Obiecał też, że z jego strony nie będzie żadnych ataków na kontrkandydatkę.

21:32 Bogdan Zdrojewski o wynikach w Krakowie: Z głównej siły do tła politycznego

21:25 Piątkowska dziękuje Tuskowi

- Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za poparcie. Dziękuję wicepremierowi Władysławowo Kosiniakowi-Kamyszowi. Dziękuję, że jesteście ze mną i proszę o dalsze wsparcie – mówiła Monika Piątkowska po wynikach exit poll. - Wspólnie możemy zbudować wspaniałe miasta, ze wsparciem rządu i Rady Miasta Krakowa. Możemy zbudować miasto oparte o współpracę, tolerancję, zrozumienie i przewidywalność. Możemy zbudować Kraków oparty o dialog i bezpieczeństwo. W taki Kraków wierzę! - dodała.

21:18 Monika Piątkowska: Przed nami dwa tygodnie trudnej pracy

- To będą dwa tygodnie trudnej pracy. Słuchania potrzeb mieszkańców Krakowa i przekonywaniu ich do mojej wizji. Czuję od Was życzliwość i ciepło. Idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie to będzie dobry czas rozmów – mówiła Monika Piątkowska, która zmierzy się z Gibałą w II turze. - Dziękuję wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Krakowa za głosy. Dziękuję wszystkim Krakusom, że poszliście na wybory - podkreśliła.

21:16 Łukasz Gibała: Osiągnęliśmy wspaniały wynik

Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik, wielkie brawa! Osiągnęliśmy ten wynik pomimo, że nie stoi za nami żadna machina partii politycznej. Wygraliśmy, pomimo spirali hejtu i nienawiści – mówił Łukasz Gibała po ogłoszeniu pierwszych wyników referendum. - O 6.45 zapraszam wszystkich na Rondo Mogilskie. Będziemy przekonywać Krakowian, żeby w drugiej turze zagłosowali na Kraków dla Mieszkańców. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność. Żeby zakończyć epidemię kolesiostwa - dodał.

21:06 Kiedy II tura wyborów w Krakowie?

Nikt nie przekroczył 50 proc. – oznacza to, że 11 października odbędzie się druga tura wyborów. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

21:04 Pełne wyniki badania exit poll OGB:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 35,7 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 28,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,2 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,6 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,3 proc.

21:02 Pełne wyniki badania exit poll Ipsos

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

21:00 Exit poll: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów w Krakowie

Łukasz Gibała uzyskał najwięcej głosów w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badania exit poll przygotowanego przez Ipsos. W sondażu kandydata Krakowa dla Mieszkańców poparło 36,6 proc. głosujących.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 24,4 proc., a trzecie Michał Drewnicki – 19,6 proc.

20:39 Ostatni moment na głosowanie

Do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie zostało już niewiele czasu. Głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta miasta potrwa do godz. 21.00.

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

20:21 Wyniki exit poll po godz. 21. Co pokaże sondaż Ipsos?

Po godzinie 21.00 – a więc po zamknięciu lokali wyborczych – Pracownia Ipsos ma opublikować wyniki sondażu exit poll. Dane zbierało łącznie około 100 ankieterów w 50 komisjach. - Dowiemy się zarówno szacowanej frekwencji w wyborach, jak i liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ale będziemy wiedzieć znacznie więcej, bo będziemy znać tło demograficzne osób głosujących, ich preferencje z poprzednich wyborów. Danych będzie pod dostatkiem - powiedział w rozmowie z Polsat News Tymoteusz Ogłaza, socjolog z Ipsos.

19:57 Rekord Jacka Majchrowskiego

Przez ponad dwie dekady nazwisko prezydenta Krakowa pozostawało niezmienne. Jacek Majchrowski objął urząd 19 listopada 2002 roku i kierował miastem do 7 maja 2024 roku.

W tym czasie pięciokrotnie wygrywał wybory. Był najdłużej urzędującym prezydentem miasta liczącego ponad 250 tys. mieszkańców w Polsce, a także najdłużej zarządzającym Krakowem prezydentem w historii miasta.

19:34 Bogdan Zdrojewski: Wybory prezydenta Krakowa niczego nie wyjaśnią

Europoseł KO Bogdan Zdrojewski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do wyborów w Krakowie.

„Pojawiające się przekonanie, że dzisiejsze wybory prezydenta Krakowa, na rok przed wyborami parlamentarnymi, wszystko nam wyjaśnia są naiwnością. Niczego nie wyjaśnią” – stwierdził. „Po pierwsze odległość czasowa zbyt duża. Po drugie wybory samorządowe mają już swoją specyfikę, a po trzecie główni konkurenci nie nie liderzy partyjni. Poza tym Kraków to Kraków. Niby konserwatywny, rekordzistą w sprawowaniu mandatu był lewicowy Jacek Majchrowski. Ważne, że profesor. generalnie trzymam kciuki za miasto, bo to jednak nasza, historyczna stolica i warto dobrze, Jej życzyć” – dodał polityk.

19:07 Sławomir Pietrzyk wziął udział w wyborach

Sławomir Pietrzyk także wziął już udział w wyborach – podają media.

18:52 Aleksandra Owca już po głosowaniu

Swój głos oddała również kandydatka KW Razem.

18:36 Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie

Pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie w Krakowie został opanowany, trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania.

Ogień pojawił się w hali ze środkami do dezynfekcji w okolicy ul. Ciepłowniczej w Nowej Hucie około godz. 13.20. W pożarze nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Jak relacjonował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły, strażacy starali się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić sąsiedni budynek.

Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru.

18:29 Mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania

Podczas niedzielnych przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa w jednym z lokali wyborczych mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania. Policja namierzyła mężczyznę, grozi mu do trzech lat więzienia.

Informacje o incydencie przekazał PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech. Jak poinformował, starszy mężczyzna, który przyszedł do jednego z lokali wyborczych na Woli Justowskiej, pobrał kartę do głosowania, a następnie potargał ją i wyrzucił do śmieci. Piotr Szpiech przekazał, że – zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl potwierdził, że komisja dostała informacje o tym zdarzeniu. Zaznaczył, że każdemu mieszkańcowi przysługuje do pobrania tylko jedna karta, co oznacza, że jeśli się pomyli albo zniszczy wydaną kartę, nie będzie miał szansy wypełnić nowej.

Według jego zapewnień, poza tym jednym incydentem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Wcześniej policja poinformowała o pojedynczym incydencie złamania ciszy wyborczej - przez umieszczenie agitującego wpisu w portalu społecznościowym. Do godz. 17 policjanci nie odnotowali kolejnych naruszeń ciszy.

18:10 Kraków ma 18 dzielnic

Kraków jest podzielony na 18 dzielnic – od Starego Miasta po Nową Hutę. Według danych miasta na koniec 2025 roku największą powierzchnię ma właśnie Nowa Huta – ponad 65 km kw.

Najwięcej osób zameldowanych na pobyt stały mieszkało natomiast na Prądniku Białym – ponad 74 tys. Łącznie w 18 dzielnicach zameldowanych na stałe było blisko 704 tys. osób.

17:54 Michał Klimek także oddał swój głos zagłosował

Media informują, że do lokalu wyborczego udał się już także Michał Klimek, kandydat KW Konfederacja Korony Polskiej.

17:30 Kto może głosować w Krakowie?

W wyborach mogą wziąć udział osoby, które na stałe mieszkają w Krakowie i są ujęte w stałym obwodzie głosowania.

Nie ma możliwości jednorazowej zmiany miejsca głosowania ani głosowania na podstawie zaświadczenia.

17:03 Daria Gosek-Popiołek zagłosowała

„Ja już byłam! Pamiętajcie, że to wasz dzień. To najwspanialsze święto demokracji – skorzystajmy z niego!” – napisała w serwisie X Daria Gosek-Popiołek (KW NL), zachęcając mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w wyborach.

16:22 Pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie

Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Według informacji funkcjonariuszy, nie ma osób poszkodowanych.

Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły przekazał, że strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący budynek.

Według informacji straży pożar wybuchł ok. godz. 13.20 w hali o powierzchni ok. 480 metrów kwadratowych. Budynek służył do składowania środków łatwopalnych do dezynfekcji. Do akcji zaangażowano 40 strażaków.

16:07 Za złamanie ciszy wyborczej może grozić kara grzywny w wysokości nawet miliona złotych

Krzysztof Dyl – przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie – przypominał, że głosowanie potrwa do godziny 21. - Obowiązuje cisza wyborcza. Dozwolone jest wykonywanie czynności wyborczych, informowanie o technicznych zasadach głosowania oraz podawanie komunikatów urzędowych - powiedział. - Niedozwolone jest natomiast jakiekolwiek publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata - dodał.

Za złamanie tego przepisu może grozić kara grzywny w wysokości nawet miliona złotych.

14:00 Do zakończenia głosowania pozostało siedem godzin

Głos w wyborach oddała kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.

Monika Piątkowska oddała głos w wyborach w Krakowie Foto: PAP/Łukasz Gągulski

13:36 Głosowanie przebiega spokojnie

O tym, że głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie poinformował Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Jak zaznaczył, we wszystkich obwodach (poza wcześniej uzgodnionymi komisjami, działającymi np. w szpitalach) głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 7. Żadna z komisji nie podjęła decyzji o przedłużeniu lub odroczeniu głosowania, w związku z czym cisza wyborcza powinna przestać obowiązywać o godz. 21.

13:23 Doniesienia o zakłóceniu ciszy wyborczej

Gdy głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa już trwało, w mediach społecznościowych pojawił się wpis promujący jednego z kandydatów – podało Radio Kraków. W rozmowie z PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech oświadczył, że funkcjonariusze zostali zawiadomieni o sprawie agitacji wyborczej i będą sprawdzać, kto jest autorem wpisu.

12:30 Kandydaci głosują

Głos w niedzielnych wyborach oddał także kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki

Michał Drewnicki w jednym z krakowskich lokali wyborczych Foto: PAP/Art Service

11:23 Trwa głosowanie

Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała oddał głos w jednym z obwodów.

Łukasz Gibała zagłosował w wyborach na prezydenta Krakowa Foto: PAP/Łukasz Gągulski

09:10 Kiedy ewentualna druga tura w wyborach w Krakowie?

Jeżeli w dzisiejszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 11 października odbędzie się druga tura wyborów, w której zmierzą się dwie osoby z najwyższym wynikiem.

08:43 Tymczasowa władza w mieście

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

08:21 Większość głosujących była za odwołaniem Miszalskiego

W przeprowadzonym 24 maja referendum w Krakowie do urn poszło 29,99 proc. uprawnionych, a 97,36 proc. z nich (171,5 tys.) zagłosowało za odwołaniem Miszalskiego ze stanowiska.

08:02 Poprzedni prezydent Krakowa został odwołany

Przedterminowe wybory w Krakowie odbywają się po tym, jak w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta, polityk Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski.

07:42 Jak oddać ważny głos w wyborach w Krakowie

By oddać ważny głos w wyborach, należy na karcie do głosowania postawić znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie) w polu przy nazwisku jednego z siedmiorga kandydatów. Głos oddany na Jana Hoffmana będzie nieważny.

07:20 O urząd prezydenta Krakowa ubiega się siedem osób

Na kartach do głosowania widnieje jednak osiem nazwisk – Jan Hoffman zrezygnował ze startu na kilka dni przed wyborami.

07:00 Wybory na prezydenta Krakowa

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Do godz. 21 Krakowianie będą mogli głosować w 454 obwodach.