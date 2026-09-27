Historia nie powtarza się dwa razy tak samo. To najprostszy wniosek z dwóch exit polli opublikowanych w niedzielę po 21.00. Banalna część tego wniosku jest taka, że Łukasz Gibała jest zdecydowanym faworytem drugiej tury i wyścigu o prezydenturę Krakowa. Dużo mniej banalna dotyczy premiera Donalda Tuska i jego zaangażowania w kampanię. Bo tym razem nie przechylił szali. W 2024 roku to osobiste zaangażowanie premiera w kampanię Aleksandra Miszalskiego i jego efektowne spotkanie z wyborcami w Krakowie zmobilizowały elektorat KO. W krakowskich analizach wielokrotnie powtarzano, że to właśnie ten efekt dał Miszalskiemu przewagę nad Gibałą i w efekcie prezydenturę. Przyznawał to publicznie sam Miszalski. Teraz było inaczej. Tusk przyjechał do Krakowa, ale efektu Tuska nie było. Elektorat Koalicji Obywatelskiej nie poszedł masowo do urn.