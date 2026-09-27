Na Piątkowską w I turze wyborów zagłosowało 24,4 proc. mieszkańców, co dało jej drugi wynik po Gibale, którego poparło 36,6 proc. krakowian – przewiduje sondaż exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.

Reklama Reklama

Polityczne zaplecze: Kto popiera Monikę Piątkowską?

Monika Piątkowska należy do Koalicji Obywatelskiej. Ubiega się o urząd prezydenta Krakowa jako kandydatka popierana przez tę partię oraz przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Startuje z komitetu KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad podziałami. Od jej kandydatury odcina się Polska 2050, której była członkiem. Nieoficjalnie Piątkowską popiera były prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Co zawiera program „Piątka Piątkowskiej”? Kluczowe obietnice

Programowi wyborczemu kandydatki towarzyszy hasło „Piątka Piątkowskiej”. Na jej stronie internetowej jest informacja o pięciu kierunkach, „które wzajemnie się warunkują: sprawny transport buduje rynek pracy, tania energia przyciąga inwestycje, a dostępne mieszkania zatrzymują w Krakowie młodych”.

W czasie kampanii wyborczej podkreślała swoje dobre relacje z rządem, co – jej zdaniem – przełoży się na pozyskiwanie finansów na inwestycje w Krakowie, w tym na budowę metra. Zapowiedziała m.in. przeprowadzenie audytu w urzędzie miasta, ograniczenie strefy czystego transportu (SCT). Zadeklarowała, że nie dopuści do przebiegu S7 przez południe Krakowa. Jej praca będzie też zmierzać w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym.

Kandydatka zapowiedziała przygotowanie planów dla każdej z 18 dzielnic. Do opracowania tych planów mają posłużyć uwagi, jakie otrzymała od mieszkańców w trakcie spotkań z nimi.

Doświadczenie. Kim Monika Piątkowska jest z wykształcenia?

Urodziła się w 1974 r. w Zakopanem. Uczęszczała do I LO Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Od czasów studiów związana z Krakowem, gdzie ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. Jak zauważa, to miejsce wybrała do życia, tu założyła rodzinę i tu jest jej dom.

W latach 2003–2012 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, gdzie współtworzyła Strategię Rozwoju Krakowa oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Była odpowiedzialna za działania związane z rewitalizacją miasta i promocją gospodarczą. Inicjowała projekty takie jak KRK2B (Kraków to Business) oraz kampanię „Efektywni – Kraków stawia na talenty”.

Utworzyła również Centrum Obsługi Inwestorów oraz Referat ds. Komunikacji Społecznej w krakowskim magistracie. Od 2009 r. pełniła funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa ds. marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta i zarządzanie jego marką.

W 2012 r. objęła stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki oraz rzecznika prasowego ministra. Następnie, w latach 2013–2015, pracowała w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, nadzorując komunikację oraz realizację Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Od 2018 r. jest prezesem Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie.

Droga do Senatu. „Senator niezawodny”

W 2025 r. w wyborach uzupełniających w Krakowie została wybrana na senatora. Zajęła w izbie wyższej miejsce wieloletniego parlamentarzysty PO Bogdana Klicha. Otrzymała 50,14 proc. głosów poparcia w okręgu nr 33, obejmującym południowe i zachodnie dzielnice Krakowa oraz Stare Miasto.

Mandat senatora wybranego w okręgu krakowskim traktuje jako zobowiązanie, a nie jako kolejny etap kariery. Piątkowska określa siebie „senatorem niezawodnym”. W Senacie należy do Komisji Petycji oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest członkiem ośmiu zespołów parlamentarnych, m.in. Krakowskiego Zespołu Parlamentarnego, Zespołu ds. Budowy Metra w Krakowie, Zespołu ds. Małopolski, Zespołu ds. Rzemiosła.