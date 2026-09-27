21:06 Kiedy II tura wyborów w Krakowie?

Nikt nie przekroczył 50 proc. – oznacza to, że 11 października odbędzie się druga tura wyborów. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

21:02 Pełne wyniki badania exit poll Ipsos

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

21:00 Exit poll: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów w Krakowie

Łukasz Gibała uzyskał najwięcej głosów w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badania exit poll przygotowanego przez Ipsos. W sondażu kandydata Krakowa dla Mieszkańców poparło 36,6 proc. głosujących.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 24,4 proc., a trzecie Michał Drewnicki – 19,6 proc.

20:39 Ostatni moment na głosowanie

Do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie zostało już niewiele czasu. Głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta miasta potrwa do godz. 21.00.

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

20:21 Wyniki exit poll po godz. 21. Co pokaże sondaż Ipsos?

Po godzinie 21.00 – a więc po zamknięciu lokali wyborczych – Pracownia Ipsos ma opublikować wyniki sondażu exit poll. Dane zbierało łącznie około 100 ankieterów w 50 komisjach. - Dowiemy się zarówno szacowanej frekwencji w wyborach, jak i liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ale będziemy wiedzieć znacznie więcej, bo będziemy znać tło demograficzne osób głosujących, ich preferencje z poprzednich wyborów. Danych będzie pod dostatkiem - powiedział w rozmowie z Polsat News Tymoteusz Ogłaza, socjolog z Ipsos.

19:57 Rekord Jacka Majchrowskiego

Przez ponad dwie dekady nazwisko prezydenta Krakowa pozostawało niezmienne. Jacek Majchrowski objął urząd 19 listopada 2002 roku i kierował miastem do 7 maja 2024 roku.

W tym czasie pięciokrotnie wygrywał wybory. Był najdłużej urzędującym prezydentem miasta liczącego ponad 250 tys. mieszkańców w Polsce, a także najdłużej zarządzającym Krakowem prezydentem w historii miasta.

19:34 Bogdan Zdrojewski: Wybory prezydenta Krakowa niczego nie wyjaśnią

Europoseł KO Bogdan Zdrojewski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do wyborów w Krakowie.

„Pojawiające się przekonanie, że dzisiejsze wybory prezydenta Krakowa, na rok przed wyborami parlamentarnymi, wszystko nam wyjaśnia są naiwnością. Niczego nie wyjaśnią” – stwierdził. „Po pierwsze odległość czasowa zbyt duża. Po drugie wybory samorządowe mają już swoją specyfikę, a po trzecie główni konkurenci nie nie liderzy partyjni. Poza tym Kraków to Kraków. Niby konserwatywny, rekordzistą w sprawowaniu mandatu był lewicowy Jacek Majchrowski. Ważne, że profesor. generalnie trzymam kciuki za miasto, bo to jednak nasza, historyczna stolica i warto dobrze, Jej życzyć” – dodał polityk.

19:07 Sławomir Pietrzyk wziął udział w wyborach

Sławomir Pietrzyk także wziął już udział w wyborach – podają media.

18:52 Aleksandra Owca już po głosowaniu

Swój głos oddała również kandydatka KW Razem.

18:36 Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie

Pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie w Krakowie został opanowany, trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania.

Ogień pojawił się w hali ze środkami do dezynfekcji w okolicy ul. Ciepłowniczej w Nowej Hucie około godz. 13.20. W pożarze nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Jak relacjonował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły, strażacy starali się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić sąsiedni budynek.

Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru.

18:29 Mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania

Podczas niedzielnych przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa w jednym z lokali wyborczych mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania. Policja namierzyła mężczyznę, grozi mu do trzech lat więzienia.

Informacje o incydencie przekazał PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech. Jak poinformował, starszy mężczyzna, który przyszedł do jednego z lokali wyborczych na Woli Justowskiej, pobrał kartę do głosowania, a następnie potargał ją i wyrzucił do śmieci. Piotr Szpiech przekazał, że – zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl potwierdził, że komisja dostała informacje o tym zdarzeniu. Zaznaczył, że każdemu mieszkańcowi przysługuje do pobrania tylko jedna karta, co oznacza, że jeśli się pomyli albo zniszczy wydaną kartę, nie będzie miał szansy wypełnić nowej.

Według jego zapewnień, poza tym jednym incydentem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Wcześniej policja poinformowała o pojedynczym incydencie złamania ciszy wyborczej - przez umieszczenie agitującego wpisu w portalu społecznościowym. Do godz. 17 policjanci nie odnotowali kolejnych naruszeń ciszy.

18:10 Kraków ma 18 dzielnic

Kraków jest podzielony na 18 dzielnic – od Starego Miasta po Nową Hutę. Według danych miasta na koniec 2025 roku największą powierzchnię ma właśnie Nowa Huta – ponad 65 km kw.

Najwięcej osób zameldowanych na pobyt stały mieszkało natomiast na Prądniku Białym – ponad 74 tys. Łącznie w 18 dzielnicach zameldowanych na stałe było blisko 704 tys. osób.

17:54 Michał Klimek także oddał swój głos zagłosował

Media informują, że do lokalu wyborczego udał się już także Michał Klimek, kandydat KW Konfederacja Korony Polskiej.

17:30 Kto może głosować w Krakowie?

W wyborach mogą wziąć udział osoby, które na stałe mieszkają w Krakowie i są ujęte w stałym obwodzie głosowania.

Nie ma możliwości jednorazowej zmiany miejsca głosowania ani głosowania na podstawie zaświadczenia.

17:03 Daria Gosek-Popiołek zagłosowała

„Ja już byłam! Pamiętajcie, że to wasz dzień. To najwspanialsze święto demokracji – skorzystajmy z niego!” – napisała w serwisie X Daria Gosek-Popiołek (KW NL), zachęcając mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w wyborach.

16:22 Pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie

Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Według informacji funkcjonariuszy, nie ma osób poszkodowanych.

Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły przekazał, że strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący budynek.

Według informacji straży pożar wybuchł ok. godz. 13.20 w hali o powierzchni ok. 480 metrów kwadratowych. Budynek służył do składowania środków łatwopalnych do dezynfekcji. Do akcji zaangażowano 40 strażaków.

16:07 Za złamanie ciszy wyborczej może grozić kara grzywny w wysokości nawet miliona złotych

Krzysztof Dyl – przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie – przypominał, że głosowanie potrwa do godziny 21. - Obowiązuje cisza wyborcza. Dozwolone jest wykonywanie czynności wyborczych, informowanie o technicznych zasadach głosowania oraz podawanie komunikatów urzędowych - powiedział. - Niedozwolone jest natomiast jakiekolwiek publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata - dodał.

Za złamanie tego przepisu może grozić kara grzywny w wysokości nawet miliona złotych.

14:00 Do zakończenia głosowania pozostało siedem godzin

Głos w wyborach oddała kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.

Monika Piątkowska oddała głos w wyborach w Krakowie Foto: PAP/Łukasz Gągulski

13:36 Głosowanie przebiega spokojnie

O tym, że głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie poinformował Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Jak zaznaczył, we wszystkich obwodach (poza wcześniej uzgodnionymi komisjami, działającymi np. w szpitalach) głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 7. Żadna z komisji nie podjęła decyzji o przedłużeniu lub odroczeniu głosowania, w związku z czym cisza wyborcza powinna przestać obowiązywać o godz. 21.

13:23 Doniesienia o zakłóceniu ciszy wyborczej

Gdy głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa już trwało, w mediach społecznościowych pojawił się wpis promujący jednego z kandydatów – podało Radio Kraków. W rozmowie z PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech oświadczył, że funkcjonariusze zostali zawiadomieni o sprawie agitacji wyborczej i będą sprawdzać, kto jest autorem wpisu.

12:30 Kandydaci głosują

Głos w niedzielnych wyborach oddał także kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki

Michał Drewnicki w jednym z krakowskich lokali wyborczych Foto: PAP/Art Service

11:23 Trwa głosowanie

Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała oddał głos w jednym z obwodów.

Łukasz Gibała zagłosował w wyborach na prezydenta Krakowa Foto: PAP/Łukasz Gągulski

09:10 Kiedy ewentualna druga tura w wyborach w Krakowie?

Jeżeli w dzisiejszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 11 października odbędzie się druga tura wyborów, w której zmierzą się dwie osoby z najwyższym wynikiem.

08:43 Tymczasowa władza w mieście

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

08:21 Większość głosujących była za odwołaniem Miszalskiego

W przeprowadzonym 24 maja referendum w Krakowie do urn poszło 29,99 proc. uprawnionych, a 97,36 proc. z nich (171,5 tys.) zagłosowało za odwołaniem Miszalskiego ze stanowiska.

08:02 Poprzedni prezydent Krakowa został odwołany

Przedterminowe wybory w Krakowie odbywają się po tym, jak w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta, polityk Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski.

07:42 Jak oddać ważny głos w wyborach w Krakowie

By oddać ważny głos w wyborach, należy na karcie do głosowania postawić znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie) w polu przy nazwisku jednego z siedmiorga kandydatów. Głos oddany na Jana Hoffmana będzie nieważny.

07:20 O urząd prezydenta Krakowa ubiega się siedem osób

Na kartach do głosowania widnieje jednak osiem nazwisk – Jan Hoffman zrezygnował ze startu na kilka dni przed wyborami.

07:00 Wybory na prezydenta Krakowa

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Do godz. 21 Krakowianie będą mogli głosować w 454 obwodach.