Uczenie maszynowe, autonomiczne samochody i agenci AI coraz szybciej wychodzą z laboratoriów i trafiają do codziennego życia. – To już nie jest pytanie, czy sztuczna inteligencja nam się wymknie. To jest pytanie, kiedy się wymknie – mówi Michał Płociński, podając kolejne przykłady modeli AI, które podczas testów podejmowały nieautoryzowane działania, próbowały obchodzić ograniczenia czy ukrywać swoje prawdziwe intencje.

Rewolucja AI to tak naprawdę rewolucja etyczna