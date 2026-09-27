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„Rzecz o idei”: Sztuczna inteligencja doprowadzi do końca naszej cywilizacji

Sztuczna inteligencja znacznie ułatwi nam życie, ale zarazem zmieni nie do poznania rynek pracy, kulturę, relacje międzyludzkie i demokrację. Największym zagrożeniem nie jest sama technologia, lecz nasza bezgraniczna chęć jej rozwijania – oceniają Estera Flieger i Michał Płociński w podcaście „Rzecz o idei”.

Publikacja: 27.09.2026 18:00

Estera Flieger, Michał Płociński

Uczenie maszynowe, autonomiczne samochody i agenci AI coraz szybciej wychodzą z laboratoriów i trafiają do codziennego życia. – To już nie jest pytanie, czy sztuczna inteligencja nam się wymknie. To jest pytanie, kiedy się wymknie – mówi Michał Płociński, podając kolejne przykłady modeli AI, które podczas testów podejmowały nieautoryzowane działania, próbowały obchodzić ograniczenia czy ukrywać swoje prawdziwe intencje.

Rewolucja AI to tak naprawdę rewolucja etyczna

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