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Uczenie maszynowe, autonomiczne samochody i agenci AI coraz szybciej wychodzą z laboratoriów i trafiają do codziennego życia. – To już nie jest pytanie, czy sztuczna inteligencja nam się wymknie. To jest pytanie, kiedy się wymknie – mówi Michał Płociński, podając kolejne przykłady modeli AI, które podczas testów podejmowały nieautoryzowane działania, próbowały obchodzić ograniczenia czy ukrywać swoje prawdziwe intencje.
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