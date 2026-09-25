Północna oraz częściowo centralna i zachodnia Europa pozostają pod wpływem niżów. Pozostałe rejony kontynentu znajdują się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Przeważająca część Polski jest pod wpływem wypełniającego się niżu znad Estonii i Zatoki Fińskiej, na południowym zachodzie zaznaczy się wpływ klina wyżu znad Niemiec i Czech. Do kraju nadal napływa wilgotne powietrze polarne morskie – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda 25 września. Piątek pod znakiem deszczu i chłodu

W piątek zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północy i północnym wschodzie kraju suma opadów miejscami wyniesie od 15 mm do 25 mm. W Tatrach pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C do 17 st. C, w kotlinach karpackich około 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W nocy zachmurzenie będzie duże, na zachodzie i południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie zapowiadane są przelotne opady deszczu i tam ich suma miejscami wyniesie od 10 mm do 15 mm. Na południu i zachodzie lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Termometry pokażą od 7 st. C do 11 st. C, cieplej będzie w rejonie Helu – około 13 st. C, chłodniej na terenach podgórskich i miejscami na zachodzie, od 4 st. C do 6 st. C, a najchłodniej w kotlinach karpackich, od 1 st. C do 3 st. C. Powieje wiatr słaby, na wybrzeżu chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza na weekend. Sobota z rozpogodzeniami, od niedzieli ocieplenie

W sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i zachodzie okresami małe. Na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C do 18 st. C; cieplej miejscami będzie na zachodzie kraju – około 20 st. C. Powieje wiatr słaby, na północnym wschodzie i nad morzem chwilami umiarkowany i porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Na krańcach północno-wschodnich przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem chwilami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Początek tygodnia będzie ciepły i pogodny. W poniedziałek do 22 st. C na zachodzie.



