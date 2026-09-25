Wybory prezydenckie w Krakowie są konieczne, po tym, jak mieszkańcy w referendum zdecydowali o odwołaniu poprzedniego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego (KO). Miszalski w 2024 roku w II turze wygrał nieznacznie z Gibałą.

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Sondaż: Łukasz Gibała wygrywa, ale ma niższe poparcie, niż w poprzednim sondażu. Monika Piątkowska zyskuje

Teraz, w sondażu publikowanym tuż przed niedzielnymi wyborami, Gibała prowadzi, uzyskując poparcie rzędu 32,88 proc. Druga jest Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej, którą poparło 27,78 proc. respondentów. W porównaniu do przeprowadzonego wcześniej sondażu OGB dla Polsat News Gibała stracił poparcie (w tamtym sondażu miał 39,17 proc. wskazań), a Piątkowska umocniła się (w tamtym sondażu miała 23,74 proc.).

Gibała osiąga najwyższy wynik w Śródmieściu – 34,41 proc. oraz wśród osób deklarujących poglądy centrowe – 36,53 proc. Piątkowska najlepiej wypada w Nowej Hucie, gdzie uzyskuje 31,52 proc. wskazań.

Sondaż: W Krakowie Razem wygrywa z Nową Lewicą

Pozostali kandydaci osiągają wyraźnie niższe poparcie. Michał Dwernicki, kandydat PiS, zdobył 16,11 proc. głosów (jednocześnie głosuje na niego 50,42 proc. osób, które określają swoje poglądy jako prawicowe). Na poparcie rzędu 11,01 proc. może liczyć Aleksandra Owca z Razem, która wyprzedza kandydatkę Nowej Lewicy Darię Gosek-Popiołek (7,01 proc.). Michał Klimek, kandydat Konfederacji Korony Polskiej, uzyskał 5,07 proc. wskazań. Marginalne poparcie notuje Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), na którego chce głosować 0,14 proc. badanych.

Jednocześnie 23,78 proc. uczestników sondażu nie potrafiło wskazać swojego kandydata albo wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Portal lovekrakow.pl wyjaśnia, że głosy tych respondentów rozłożono proporcjonalnie między kandydatów.

Sondaż na zlecenie LoveKraków.pl przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza 23 i 24 września. Badanie wykonano metodą CATI, czyli telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.