Na pozór wszystko jest tak, jak w poprzednich kampaniach. Seria debat kandydatów i kandydatek, w mieście – outdoor, chociaż dużo mniej intensywny niż podczas poprzednich wyborów w 2024 r. Towarzyszy im wysyp postulatów i propozycji oraz rosnące emocje. Dominują tematy związane z zadłużeniem miasta, budową metra czy masową turystyką i związanym z nią najmem krótkoterminowym. Widać zaangażowanie liderów partyjnych, w tym premiera Donalda Tuska po stronie senator Moniki Piątkowskiej.