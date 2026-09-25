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Premier Donald Tusk (C-L) i kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska (C-P) na otwartym spotkaniu z mieszkańcami
Na pozór wszystko jest tak, jak w poprzednich kampaniach. Seria debat kandydatów i kandydatek, w mieście – outdoor, chociaż dużo mniej intensywny niż podczas poprzednich wyborów w 2024 r. Towarzyszy im wysyp postulatów i propozycji oraz rosnące emocje. Dominują tematy związane z zadłużeniem miasta, budową metra czy masową turystyką i związanym z nią najmem krótkoterminowym. Widać zaangażowanie liderów partyjnych, w tym premiera Donalda Tuska po stronie senator Moniki Piątkowskiej.
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