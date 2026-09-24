„Podpisałem dziś interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie” – poinformował szef resortu finansów Andrzej Domański we wpisie na platformie X (Twitter).

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Jest to pokłosie zapadłego w marcu 2026 roku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który analizowaliśmy na łamach rp.pl. NSA zezwolił w nim na dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

Akty małżeństw jednopłciowych. Minister finansów wydał specjalną interpretację

Interpretacja ogólna jest oficjalnym stanowiskiem ministra finansów. Ma ona na celu wyjaśnienie oraz ujednolicenie stosowania przepisów prawa podatkowego w danym zakresie.

Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki transkrypcji osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie, osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, uznany przez polski urząd stanu cywilnego, mogą liczyć m.in. na szereg wypłacanych przez ZUS świadczeń – w tym na zasiłek opiekuńczy, który już teraz przysługuje w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.