Jeśli Amerykanie marzyli o tym, że zdołają powstrzymać rozwój chińskiej potęgi, powinni o tym zapomnieć.

– „Odrodzenie Chińskiego Narodu” i „Uczynienie Ameryki Znów Wielką” (MAGA) powinny iść ręka w rękę – zapowiedział chiński przywódca w trakcie ceremonii powitania w oficjalnej rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Odniósł się do oficjalnych haseł tak chińskiego reżimu, jak i obecnej administracji USA. Dodał, że oba kraje są skazane na konkurencję, ale musi ona być prowadzona w ramach pewnych reguł, tak aby nie doprowadziła do konfliktu.