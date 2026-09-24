Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście bada sprawę kradzieży wieńca, do której doszło 10 lipca po obchodach miesięcznicy smoleńskiej. Z nagrania monitoringu wynika, że dwóch mężczyzn otworzyło wózek rowerowy stojący przy ul. Wiejskiej i zabrało znajdujący się w środku wieniec. Śledczy ustalili, że jednym z mężczyzn „mógł być poseł na Sejm Antoni Macierewicz”.

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Kradzież z wózka rowerowego

Według ustaleń śledczych po zakończeniu uroczystości na placu Piłsudskiego wieniec z przymocowaną tabliczką został umieszczony w wózku rowerowym. Następnie przy ul. Wiejskiej 16 pojawiło się trzech mężczyzn.

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Na zabezpieczonym monitoringu widać, jak jeden z nich otwiera tylne drzwiczki wózka, drugi odgina jego boczną ścianę i wyciąga wieniec, a trzeci obserwuje otoczenie. Cała trójka następnie odchodzi w kierunku zaparkowanych samochodów.

Prokuratura poinformowała, że na podstawie nagrania ustalono, iż jednym z mężczyzn „mógł być poseł na Sejm Antoni Macierewicz”. Według informacji przekazanych przez śledczych to właśnie on miał otwierać drzwiczki wózka.

Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kradzież z włamaniem. Wartość skradzionego wieńca oszacowano na około 800 zł. Za czyn z art. 279 § 1 Kodeksu karnego grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura: Materiały trafiły do śledczych

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba potwierdził, że do Prokuratury Rejonowej Warszawa–Śródmieście przekazano materiały zgromadzone przez Komendę Rejonową Policji Warszawa I. Śledczy nie ujawnili, kto formalnie został wskazany jako pokrzywdzony. Z przekazanych informacji wynika, że wieniec wcześniej znajdował się pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego. Była do niego przymocowana tabliczka z krytycznym wobec byłego prezydenta napisem.

Prokuratura nie przesądza, że mężczyzną z nagrania jest Macierewicz. W komunikacie użyto sformułowania, że poseł „mógł” być jednym ze sprawców. Do czasu publikacji nie udało się uzyskać jego stanowiska w tej sprawie.

Kolejne postępowanie dotyczące Macierewicza

Sprawa wieńca pojawia się w czasie, gdy prokuratura prowadzi również inne postępowanie dotyczące Antoniego Macierewicza. W środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia stosowania gróźb bezprawnych i przekroczenia uprawnień podczas wrześniowego incydentu w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Według śledczych Macierewicz miał grozić policjantom wszczęciem wobec nich postępowań karnych, aby skłonić ich do zaniechania czynności. Miał też powoływać się na interwencję poselską podczas próby wejścia do budynku, gdzie przebywała posłanka Maria Kurowska.

O Macierewiczu było także głośno w związku z wrześniową miesięcznicą smoleńską. Na placu Piłsudskiego doszło wówczas do przepychanek między posłem PiS a demonstrantami.