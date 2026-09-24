W przeprowadzonym w okresie od 18 do 22 września sondażu Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie na poziomie 36,5 proc. Oznacza to, że w porównaniu z ostatnim sondażem OGB z 5-12 sierpnia poparcie dla partii kierowanej przez Donalda Tuska wzrosło o 3 punkty procentowe.

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Na drugim miejscu w sondażu pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby głosować 22,6 proc. ankietowanych. Choć poparcie dla formacji kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego wzrosło o 0,3 pkt. proc., to strata PiS do KO wzrosła do 13,9 pkt. proc.

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Najnowszy sondaż: Spada poparcie dla obu Konfederacji, rośnie dla Lewicy

Sondażowe podium z wynikiem 13,85 proc. zamyka Konfederacja. Od sierpnia poparcie dla partii, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, spadło o 1,9 punktu – to największy spadek w nowym sondażu.

Z badania OGB wynika, że do Sejmu dostaliby się jeszcze przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9,43 proc., spadek o 1,1 punktu) oraz Nowej Lewicy (6,85 proc., wzrost o 0,9 pkt.). Próg wyborczy przekroczyłby również Rozwój Plus, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki (5,11 proc., spadek o 0,4 punktu).

Według sondażu, w parlamencie nie zasiedliby posłowie z partii Razem (3,16 proc., spadek o 0,4 punktu), Polski 2050 (1,41 proc., wzrost o 0,5 punktu) ani z PSL (1,09 proc., spadek o 0,6 pkt. proc.).

Podział mandatów w Sejmie: 220 dla obecnej koalicji, 240 dla opozycji

W przeliczeniu na mandaty wyniki sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej oznaczają, że spośród partii tworzących obecną koalicję rządzącą Koalicja Obywatelska miałaby 201 mandatów, Nowa Lewica – 19, a Polska 2050 i PSL – po 0. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 125 posłów, Konfederacja – 63, Konfederacja Korony Polskiej – 43, a Rozwój Plus – 9. Jeżeli partie obecnej opozycji zawarłyby porozumienie, miałyby łącznie 240 mandatów i większość niezbędną do utworzenia rządu.

Sondaż OGB został przeprowadzony metodą CATI na próbie 1000 osób.