W środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał spotkać się w USA z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Na dwa dni przed wizytą spotkanie zostało odwołane. Szef MON powiedział później, że nastąpiło to na prośbę strony amerykańskiej w związku z wizytą w Stanach Zjednoczonych prezydenta Chin Xi Jinpinga

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W tej sytuacji do USA udali się zastępcy Kosiniaka-Kamysza w resorcie, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski. – Mają rozmawiać z Amerykanami w sprawie baz w Polsce oraz współpracy technologicznej – informowała we wtorek „Rzeczpospolita”, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Baza wojsk USA w Polsce. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, kiedy można spodziewać się decyzji

W środę wieczorem wiceminister Sobkowiak-Czarnecka gościła w Waszyngtonie na przyjęciu z okazji Święta Wojska Polskiego w rezydencji ambasadora RP. Pytana przy tej okazji przez dziennikarzy o stałą bazę wojsk USA w Polsce powiedziała, że ostateczna decyzja należy do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zapewniła jednocześnie, że w tej sprawie rząd w pełni współpracuje z Pałacem Prezydenckim.

Wiceszefowa MON dodała, że wraz z wiceministrem Zalewskim prowadzi rozmowy m.in. z wiceszefem Pentagonu Elbridge’em Colbym, który odpowiada za nowy rozkład sił USA na kontynencie. – Usłyszałam dużo ciepłych słów ze strony amerykańskiej, że widać przygotowanie po naszej stronie i widać naszą motywację – przekazała. Oświadczyła jednocześnie, że dezyzji w sprawie bazy USA w Polsce nie spodziewa się przed zakończeniem przeglądu sił amerykańskich, co ma nastąpić pod koniec roku, w listopadzie lub grudniu.

To potwierdzenie tego, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. – Amerykanie nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie skali redukcji wojsk w Europie. Chcą dać sobie jeszcze na to czas., Najprawdopodobniej do grudnia – mówiła nam osoba z kręgów wojskowych.

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie Foto: PAP

W środę Magdalena Sobkowiak-Czarnecka nie chciała spekulować na temat ewentualnej lokalizacji bazy USA. Powiedziała, że istnieje krótka lista potencjalnych miejsc, ale zastrzegła, że informacje pojawiające się na ten temat w mediach nie pochodzą z MON. Wiceminister była też pytana o liczbę żołnierzy USA w Polsce i zawieszoną rotację – zadeklarowała, że będzie na ten temat rozmawiać w czwartek z wiceszefem Pentagonu.

Centrum serwisowe rakiet Patriot może powstać w Polsce

Podczas wizyty w USA członkowie kierownictwa MON mają rozmawiać także z przedstawicielami koncernu Lockheed Martin. Chodzi o centrum serwisowe rakiet PAC-3 do systemu Patriot – Polska chce, by powstało ono na jej terytorium. Według Sobkowiak-Czarneckiej, decyzja powinna zapaść w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Wiceminister mówiła, że teraz wymagające serwisu rakiety odsyłane są do USA, a cały proces trwa kilkanaście miesięcy. Gdyby centrum było w Polsce, dla wszystkich europejskich użytkowników Patriotów czas serwisu skróciłoby się do kilku miesięcy.

Centrum serwisowe, mówiła Sobkowiak-Czarnecka, mogłoby być pierwszym krokiem do produkcji rakiet PAC-3 w Polsce. O licencję na produkcję Patriotów stara się też Ukraina. Wiceminister powiedziała, że ze względu na bezpieczeństwo linii produkcyjnych strona amerykańska „nie ukrywa wątpliwości wobec lokowania produkcji na Ukrainie”.

W środę odpowiedzialny za przegląd sił w Pentagonie Elbridge Colby nazwał Polskę „modelowym sojusznikiem”. – Aktywnie pracujemy nad realizacją poleceń prezydenta dotyczących wzmocnienia naszej obecności w Polsce i jesteśmy w trakcie negocjowania ustaleń dotyczących tej obecności – oświadczył, zapewniając, że USA traktują Polskę jako „fundament” nowej idei NATO, obliczonej na kolejne 30-40 lat.

Amerykańskie bazy wojskowe na świecie Foto: PAP

USA mogą zmniejszyć swą obecność wojskową w Europie

W ubiegłym tygodniu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Zaznaczył, że jest to możliwe „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Prezydent USA dodał, że wkrótce znana być może lokalizacja bazy. W pierwszej połowie września w Polsce przebywała amerykańska delegacja, na czele której stali podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti.

W Europie stacjonuje ok. 80 tysięcy żołnierzy USA. Według ostatnich doniesień NBC News i agencji Reutera, w ramach redukcji swojej obecności wojskowej na Starym Kontynencie Amerykanie mogą zmniejszyć tę liczbę o 25-40 tys. Z kolei według wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka, docelowo w Polsce miałoby stacjonować ok. 15 tys. żołnierzy USA, w tym 4-5 tys. w stałej bazie.

We wtorek w wywiadzie dla Bloomberg Television prezydent Karol Nawrocki powiedział, że powstanie bazy wojsk USA w Polsce to tylko kwestia czasu.