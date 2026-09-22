Informację o przełożeniu spotkania podał PAP, powołując się na informacje przekazane przez Pentagon. Powodem odwołania spotkania jest „konflikt terminów”.

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MON informuje o przełożeniu spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Petem Hegsethem po „pilnej prośbie” Amerykanów

W komunikacie Pentagonu czytamy, że do spotkania dojdzie w innym terminie, który nie jest jednak ustalony. „(...) wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)” – głosi informacja przekazana PAP przez Departament Obrony. Więcej szczegółów nie podano.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że otrzymało „pilną prośbę” od strony amerykańskiej, w związku z którą planowana na 23 września wizyta Kosiniaka-Kamysza w USA odbędzie się w innym terminie.

„Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu” – czytamy w komunikacie resortu.

Do USA lecą wiceministrowie obrony narodowej – Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy „będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy”.

Władysław Kosiniak-Kamysz miał rozmawiać z Petem Hegsethem o centrum serwisowania pocisków do Patriotów

O planowanym w tym tygodniu spotkaniu z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem Kosiniak-Kamysz informował 15 września. Wicepremier mówił wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.

Już po przekazaniu przez polskiego ministra obrony narodowej informacji na temat planowanej wizyty w Waszyngtonie Donald Trump umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym sugerował, że przybliżyła się perspektywa budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. „Świetne wiadomości! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono duże postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce” – napisał prezydent USA. „Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę” – dodał. Spodziewano się, że kwestia budowy stałej bazy amerykańskiej w Polsce będzie również tematem rozmów Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem.