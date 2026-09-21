„Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu” - czytamy.

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Resort podaje, że obecnie trwa ustalanie innego terminu wizyty szefa MON, a do Stanów Zjednoczonych na rozmowy w sprawie przygotowywanych umów dwustronnych udadzą się wiceministrowie Magdalena Sobkowiak i Paweł Zalewski.