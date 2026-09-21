Patti Smith to jedna z najbardziej cenionych piosenkarek i autorek tekstów, poetka, malarka, pisarka oraz fotografka, której twórczość pomogła ukształtować nowojorską scenę punkową lat 70. oraz kolejnych dekad.

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Patti Smith wyrasta na gwiazdę

Inspirację czerpała z poezji beatników oraz twórczości takich artystów jak Bob Dylan, James Brown, The Rolling Stones i The Doors. Po przeprowadzce do Nowego Jorku w 1967 roku zaangażowała się w poezję, sztukę performatywną i teatr niezależny, jednocześnie rozwijając twórczą współpracę z gitarzystą Lennym Kaye’em.

Wspólnie stworzyli Patti Smith Group, łącząc poezję, improwizację i rocka. Ich singiel „Hey Joe”/„Piss Factory” z 1974 roku poprzedził przełomowy debiutancki album Smith – „Horses” (1975). Kolejne albumy, w tym „Radio Ethiopia”, „Easter” i „Wave”, ugruntowały jej pozycję jako wpływowej i niekonwencjonalnej artystki rockowej, a utwór „Because the Night” stał się jej największym komercyjnym sukcesem.

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Po dłuższej przerwie od muzyki Patti Smith powróciła z albumem „Gone Again” w 1996 r. – po śmierci kilku bliskich jej osób. Kontynuowała wydawanie zaangażowanej społecznie i eksperymentalnej muzyki, w tym albumów „Peace and Noise”, „Gung Ho” i „Banga”.

Smith nieustannie rozwijała również działalność literacką i artystyczną. Zdobyła wiele nagród, prezentowała swoje fotografie, publikowała poezję i pamiętniki, współpracowała z różnorodnymi artystami oraz otrzymała liczne wyróżnienia, w tym wprowadzenie do Rock & Roll Hall of Fame. W późniejszym okresie jej projekty nadal łączyły muzykę, literaturę, sztuki wizualne, tematykę ekologiczną i eksperymentalną sztukę performatywną. Jesteśmy zaszczyceni jej obecnością na Open'erze i nie możemy się doczekać tego koncertu. Patti Smith Quartet wystąpi 1 lipca na Tent Stage.

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Open'er i nowe ogłoszenia

Wiadomo już, że wystąpią również Sombr – jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów ostatnich lat, Raye, redefiniująca współczesny pop, a także The Neighbourhood – śmietanka współczesnego indie-rocka.

Za mniej więcej 3 tygodnie mają być znani kolejni artyści, z różnych scen Open'era 2027 – powiedział Mikołaj Ziółkowski, twórca festiwalu.

Open'er Festival powered by Orange 2027 odbędzie się w dniach 30.06-3.07 w Gdyni, na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. Bilety są w sprzedaży na opener.pl.