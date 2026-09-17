Występując na początku września jako support na tournée Eda Sheerana w New Jersey na MetLife Stadium, Macklemore powiedział, że zdecydował się na udział w koncertach, tylko dlatego, by stanąć przed wielotysięczną publicznością i wypowiedzieć dwa słowa: „wolna Palestyna”. – Wierzę że każdy człowiek chodzący po tej ziemi zasługuje na dokładnie taką samą wolność – dodał. W reakcji na te słowa Izraelsko-Amerykańska Rada, proizraelska organizacja non-profit, zainicjowała petycję skierowaną do Eda Sheerana o usunięcie amerykańskiego rapera z pozostałej części trasy.

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Podczas drugiego koncertu na MetLife Stadium Macklemore ponownie wyraził swoje poparcie dla Palestyńczyków, mówiąc również, że jego deklaracja i krytyka działania państwa Izrael „w żaden sposób nie jest krytyką” narodu żydowskiego. – Moim przesłaniem jest pokój, miłość i traktowanie wszystkich ludzi z godnością, szacunkiem i równością – dodał.

Macklemore za słowa „wolna Palestyna” został usunięty z tournée Eda Sheerana

14 września Macklemore został usunięty z tournée Eda Sheerana w wyniku ultimatum postawionego przez kilku właścicieli stadionów, w tym Roberta Krafta, zarządzającego Gillette Stadium. Wtedy raper opublikował oświadczenie na Instagramie: „Nie jestem ofiarą. Ed Sheeran nie jest ofiarą. (...) Mamy kariery, pieniądze, możliwości, bezpieczeństwo i publiczność na całym świecie. Bez względu na konsekwencje, jakie poniesie którykolwiek z nas za to, co powiemy, możemy wrócić do domu, do naszych rodzin. Ofiarą jest naród palestyński”.

Jednocześnie raper poinformował, że przekaże całą zarobioną za udział w trasie Sheerana kwotę – czyli milion dolarów – sześciu palestyńskim organizacjom, by „przenieść dyskusję tam, gdzie jej miejsce, do Palestyńczyków”.

Macklemore ma korzenie w Irlandii, która w maju 2024 roku uznała państwo Palestyna. W 2014 roku oskarżono go o antysemityzm

W całej sprawie związanej z poparciem wolnej Palestyny nie bez znaczenia są irlandzko-katolickie korzenie artysty (choć artysta urodził się w Ameryce). Irlandia oficjalnie uznała państwo Palestyna w maju 2024 r. i aktywnie wspiera ją na arenie międzynarodowej oraz humanitarnej. Irlandzcy przywódcy potępiają działania izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu, określając je jako przeszkodę w utworzeniu niepodległego państwa palestyńskiego. Solidarność Irlandczyków z Palestyńczykami ma historyczne korzenie – Irlandia od wieków czuła się ofiarą silniejszego sąsiada, czyli Anglii.

Jednocześnie Robert Kraft, który jako pierwszy wykluczył rapera z koncertów, uważa, że Macklemore przedstawia kwestię konfliktu Izrael–Palestyna wybiórczo, pomijając terroryzm Hamasu. Mniej znany jest fakt, że w maju 2014 r. Macklemore został oskarżony o antysemityzm po tym, jak podczas prywatnego koncertu w Seattle w stanie Waszyngton, założył kostium przypominający typową żydowską karykaturę. Raper przeprosił i oświadczył, że jego intencją było przebranie się, a nie podszywanie się pod jakikolwiek „typ” osoby.

Macklemore opowiada się za niepodległością Palestyny od dawna. W październiku 2023 r. podpisał list Artists4Ceasefire, wzywający do zawieszenia broni i zakończenia izraelskiej blokady Strefy Gazy. W listopadzie tego samego roku, wygłaszając przemówienie na propalestyńskim wiecu w Waszyngtonie, skrytykował Izrael za ludobójstwo na Palestyńczykach. W maju 2024 roku nagrał utwór „Hind's Hall”, popierający protesty przeciwko wojnie w Strefie Gazy na uniwersytetach, a cały dochód został przekazany na rzecz UNRWA (Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie). Właśnie „Hind's Hall” Macklemore wykonywał podczas tournée Sheerana.

Z Edem Sheeranem znają się od dawna – w 2015 r. Macklemore udostępnił do bezpłatnego pobrania piosenkę zatytułowaną „Growing Up (Sloane's Song)”, w której gościnnie wystąpił właśnie Ed. Po premierze ogłosił wraz ze swoją żoną Tricią Davis, że urodziła się im córka. Pobrali się w 2015 r. Drugie dziecko przyszło na świat w 2018 r.

Macklemore przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków

Jak wielu współczesnych artystów Macklemore miał problemy z uzależnieniami. Rapował o tym w singlu z 2016 r. „Drug Dealer”. Wziął wtedy udział w cotygodniowym wystąpieniu prezydenta USA Baracka Obamy, aby mówić o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od opioidów i leków przeciwbólowych na receptę. – Kiedy przez to przechodzisz, trudno sobie wyobrazić coś gorszego niż uzależnienie. Jednak wstyd i piętno związane z tą chorobą powstrzymują zbyt wiele osób przed szukaniem pomocy, której naprawdę potrzebują. Uzależnienie nie jest osobistym wyborem, ani osobistą porażką – stwierdził wówczas.

Wiele lat wcześniej, w 2008 r., Macklemore zgłosił się na leczenie odwykowe z powodu uzależnienia od narkotyków i alkoholu. W filmie dokumentalnym z 2012 r. powiedział, że większość swoich dwudziestych lat spędził, próbując walczyć ze swoimi uzależnieniami i destrukcyjnym stylem życia: – Chcę być szanowany nie tylko ze względu na moją muzykę – powiedział.

W 2018 r. raper był gwiazdą koncertu zatytułowanego Recovery Fest w Pawtucket w stanie Rhode Island, który odbył się jako wydarzenie wolne od narkotyków i alkoholu, aby wspierać organizacje charytatywne zajmujące się zwalczaniem uzależnienia od opioidów. Niestety, latem 2020 r., w trakcie lockdownów związanych z COVID-19, Macklemore wrócił do narkotyków i przedawkował. Trafił do szpitala. Kolejny odwyk przyniósł skutek. To doświadczenie, wraz z jednoczesnym wychowywaniem dzieci stało się inspiracją dla większości tekstów, które składają się na trzeci solowy album studyjny „Ben”.

Macklemore jest zadeklarowanym krytykiem Donalda Trumpa. W lipcu 2016 r. pojawił się w remiksie „Pt. 2” utworu YG „FDT (Fuck Donald Trump)” u boku G-Eazy'ego. W styczniu 2021 r., po inauguracji prezydenckiej Joe Bidena, wydał „Trump's Over Freestyle”.

Macklemore przygodę z hip-hopem zaczął w wieku sześciu lat. Pseudonim wymyślił w szkole

Tak naprawdę nazywa się Benjamin Hammond Haggerty i urodził w 1983 r. w Seattle w stanie Waszyngton.

Miał sześć lat, gdy po raz pierwszy usłyszał hip-hop. W wieku piętnastu lat przestał być wyłącznie słuchaczem i zaczął pisać swoje utwory. W szkole wymyślił pseudonim sceniczny „Professor Macklemore” na potrzeby projektu artystycznego z wymyślonym superbohaterem. Założył też z innymi uczniami grupę hip-hopową o nazwie Elevated Elements. Grupa wydała album „Progress” w 2000 r.

Po serii solowych albumów, które zaczął wydawać w 2000 r. międzynarodowy sukces osiągnął, współpracując z producentem Ryanem Lewisem jako duet Macklemore & Ryan Lewis (2009–2016). Ich singiel z 2012 r. „Thrift Shop” (z udziałem Wanza) przełamał monopol wielkich wytwórni i stał się pierwszą od 11 lat samodzielnie wydaną piosenką, która dotarła na szczyt listy Billboard Hot 100. Potem drugim singlem „Can't Hold Us” (z udziałem Raya Daltona) powtórzyli sukces, stając się pierwszym duetem w historii listy, którego dwa pierwsze single dotarły na szczyt. Nawet gdy związali się z dużą wytwórnią, to z niezależnym oddziałem dystrybucyjnym Warner Bros. – ADA, co pozwoliło zachować artystyczną niezależność. Zaowocowało to czterema Grammy w kategoriach Najlepszy Nowy Artysta, Najlepszy Album Rapowy („The Heist”), Najlepsza Piosenka Rapowa („Same Love”) i Najlepszy Występ Rapowy („Thrift Shop”). Duet wydał jeszcze drugi album „This Unruly Mess I've Made” (2016), po czym w 2017 r. Macklemore singlem „Glorious” powrócił na solową ścieżkę.

Raper wielokrotnie występował przed polską publicznością. Na warszawskim Torwarze w 2013 r. promował album „The Heist”. Trzy lata później w łódzkiej Arenie zaprezentował płytę „This Unruly Mess I've Made”. Z albumem „Gemini” – artysta jest zodiakalnym bliźniakiem – przyjechał w 2018 r. na Torwar. Potem był jeszcze show na Kraków Live Festival (2019) oraz koncert pod szyldem „The Ben Tour” w warszawskim EXPO XXI trzy lata temu.