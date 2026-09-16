Waters udostępnił czarno-biały klip zatytułowany „Kto to jest ED?”. Podzielił się w nim swoimi przemyśleniami na temat konfliktu wokół trasy koncertowej Sheerana.

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„Mam dla ciebie krótką wiadomość. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Niektórzy postępują właściwie. Raper Macklemore jest jednym z nich. Ale są ludzie, którzy są ch..., jak ty, i którzy robią coś złego. Żegnaj” – zwrócił się w opublikowanym klipie do Sheerana Waters.

Waters od bardzo dawna wspiera Palestyńczyków i należy do ruchu BDS (Boycott, Divestment and Sanctions – Bojkot, Wycofanie Inwestycji i Sankcje), sprzeciwiającego się polityce Izraela wobec mieszkańców Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu.

Jednocześnie po drugiej agresji Rosji na Ukrainę dopiero po krytyce jego opinii i bojkocie koncertów (odwołano m.in. występ w Krakowie), złagodził swój zachwyt na temat Putina, jednak cierpieniem Ukraińców nigdy tak jak ofiarami Izraela się nie przejął. Sympatia dla Putina stała się powodem jego medialnego konfliktu z Davidem Gilmourem, dawnym kolegą z Pink Floyd.

Artyści wspierają Maclemore'a, brytyjska minister kultury Eda Sheerana

Raper Macklemore występował jako support Sheerana podczas amerykańskiej części trasy Loop Tour brytyjskiego piosenkarza. W czasie koncertu wyraził poparcie dla sprawy Palestyny.

Według relacji Maclemore'a Robert Kraft – prezes Kraft Group, właściciel Gillette Stadium – zadzwonił do Eda Sheerana, aby uniemożliwić Macklemore'owi występ w kolejnym koncercie, który miał odbyć się na jego stadionie. Macklemore został usunięty z trasy, a następnie wszyscy pozostali członkowie zespołu towarzyszącego Edowi wycofali się z koncertów w geście solidarności z raperem.

Sheeran odpowiedział obszernym oświadczeniem, w którym zaprzeczył, jakoby był „współwinny” sytuacji, do jakiej doszło, dodając, że nie chce zawieść fanów.

Inne gwiazdy również wyraziły poparcie dla Macklemore'a. Komik Jim Norton w ramach „solidarności” odwołał swoje występy na stadionach Gillette i Lincoln Financial Field. „Jesteś rzadkim i ważnym głosem; dziękuję, że istniejesz. To jest tak wyraziste i tak mocne. Jesteś bohaterem” – stwierdziła z kolei Paloma Faith.

Irlandzcy raperzy z grupy Kneecap udostępnili na swoich portalach społecznościowych zdjęcie z Macklemorem i napisali: „Wolna Palestyna. Nigdy nie zdołają zagłuszyć prawdy”.

Aktywistka na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi Greta Thunberg również wyraziła poparcie dla Macklemore'a.

Sheeran otrzymał wsparcie od brytyjskiej minister kultury Lisy Nandy, która we wtorek w LBC powiedziała: – Tak naprawdę bardzo współczuję Edowi Sheeranowi w tej całej sytuacji, bo chce promować zespoły, które są jego supportem. Ma jednak organizatorów koncertów, którzy zapewniają, że nie zrobią tego, gdy na stadionie będzie się toczyć dyskusja o polityce. Myślę, że znalazł się w naprawdę trudnej i beznadziejnej sytuacji. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi jego trasie. Jest jednym z naszych najbardziej utytułowanych artystów, a także jednym z najmilszych ludzi, z jakimi kiedykolwiek pracowałam… Ogromnie współczuję mu w sytuacji, w jakiej się znalazł.

Na których stadionach w USA nie można wyrażać wsparcia dla Palestyńczyków?

Magazyn „Rolling Stone” podał, że wśród obiektów, które rzekomo zgłosiły sprzeciw przeciw hasłom propalestyńskim, znalazły się: Lincoln Financial Field w Filadelfii; Gillette Stadium w Foxborough w stanie Massachusetts; Mercedes-Benz Stadium w Atlancie w stanie Georgia; Lucas Oil Stadium w Indianapolis; Bank of America Stadium w Charlotte w Karolinie Północnej; AT&T Stadium w Arlington w Teksasie oraz Raymond James Stadium w Tampie na Florydzie.

Macklemore powiedział, że rozumie stanowisko Eda, ale nie zamierza zaprzestać dzielenia się swoim przesłaniem politycznym, które – jak dodał – głosił już od kilku lat bez żadnych problemów. – Mam nadzieję, że to nie koniec mojej relacji z Edem – podkreślił raper. – Trzynaście lat przyjaźni nie znika z powodu jednej bolesnej różnicy zdań – dodał.

– Nie potrzebowałem dziesięciu występów Eda. Potrzebowałem dwóch. Dwóch szans, by stanąć przed 90 000 ludzi i wypowiedzieć słowa, które w jakiś sposób stały się zbyt niebezpieczne – podsumował Macklemore.

Ed Sheeran „przerażony cierpieniem w Izraelu i Palestynie”

Ed w swoim oświadczeniu stwierdził, że jest „przerażony” cierpieniem zarówno w Izraelu, jak i Palestynie, dodając: „Na świecie jest zbyt wiele wojen, które powodują niemierzalne cierpienie, a żadnej z nich nie należy tolerować”. Potwierdził relację Macklemore'a o tym, że skontaktował się z nim Kraft i że to promotor podjął decyzję o usunięciu rapera z trasy.

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„Nigdy nie zawiódłbym fanów, którzy mieli swoje plany, ani nie porzuciłbym ekipy koncertowej, innych zespołów supportujących i muzyków, którzy wierzą mi w kwestii pracy i zarabiania na życie” – oświadczył także Sheeran.