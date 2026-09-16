Waters udostępnił czarno-biały klip zatytułowany „Kto to jest ED?”. Podzielił się w nim swoimi przemyśleniami na temat konfliktu wokół trasy koncertowej Sheerana. 

„Mam dla ciebie krótką wiadomość. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Niektórzy postępują właściwie. Raper Macklemore jest jednym z nich. Ale są ludzie, którzy są ch..., jak ty, i którzy robią coś złego. Żegnaj” – zwrócił się w opublikowanym klipie do Sheerana Waters.

Waters od bardzo dawna wspiera Palestyńczyków i należy do ruchu BDS (Boycott, Divestment and Sanctions – Bojkot, Wycofanie Inwestycji i Sankcje), sprzeciwiającego się polityce Izraela wobec mieszkańców Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu.

Jednocześnie po drugiej agresji Rosji na Ukrainę dopiero po krytyce jego opinii i bojkocie koncertów (odwołano m.in. występ w Krakowie), złagodził swój zachwyt na temat Putina, jednak cierpieniem Ukraińców nigdy tak jak ofiarami Izraela się nie przejął. Sympatia dla Putina stała się powodem jego medialnego konfliktu z Davidem Gilmourem, dawnym kolegą z Pink Floyd.

Artyści wspierają Maclemore'a, brytyjska minister kultury Eda Sheerana

Raper Macklemore występował jako support Sheerana podczas amerykańskiej części trasy Loop Tour brytyjskiego piosenkarza. W czasie koncertu wyraził poparcie dla sprawy Palestyny.

Według relacji Maclemore'a Robert Kraft – prezes Kraft Group, właściciel Gillette Stadium – zadzwonił do Eda Sheerana, aby uniemożliwić Macklemore'owi występ w kolejnym koncercie, który miał odbyć się na jego stadionie. Macklemore został usunięty z trasy, a następnie wszyscy pozostali członkowie zespołu towarzyszącego Edowi wycofali się z koncertów w geście solidarności z raperem.

Sheeran odpowiedział obszernym oświadczeniem, w którym zaprzeczył, jakoby był „współwinny” sytuacji, do jakiej doszło, dodając, że nie chce zawieść fanów.

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Inne gwiazdy również wyraziły poparcie dla Macklemore'a. Komik Jim Norton w ramach „solidarności” odwołał swoje występy na stadionach Gillette i Lincoln Financial Field. „Jesteś rzadkim i ważnym głosem; dziękuję, że istniejesz. To jest tak wyraziste i tak mocne. Jesteś bohaterem” – stwierdziła z kolei Paloma Faith.

Irlandzcy raperzy z grupy Kneecap udostępnili na swoich portalach społecznościowych zdjęcie z Macklemorem i napisali: „Wolna Palestyna. Nigdy nie zdołają zagłuszyć prawdy”.

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Aktywistka na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi Greta Thunberg również wyraziła poparcie dla Macklemore'a.

Sheeran otrzymał wsparcie od brytyjskiej minister kultury Lisy Nandy, która we wtorek w LBC powiedziała: – Tak naprawdę bardzo współczuję Edowi Sheeranowi w tej całej sytuacji, bo chce promować zespoły, które są jego supportem. Ma jednak organizatorów koncertów, którzy zapewniają, że nie zrobią tego, gdy na stadionie będzie się toczyć dyskusja o polityce. Myślę, że znalazł się w naprawdę trudnej i beznadziejnej sytuacji. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi jego trasie. Jest jednym z naszych najbardziej utytułowanych artystów, a także jednym z najmilszych ludzi, z jakimi kiedykolwiek pracowałam… Ogromnie współczuję mu w sytuacji, w jakiej się znalazł.

Na których stadionach w USA nie można wyrażać wsparcia dla Palestyńczyków?

Magazyn „Rolling Stone” podał, że wśród obiektów, które rzekomo zgłosiły sprzeciw przeciw hasłom propalestyńskim, znalazły się: Lincoln Financial Field w Filadelfii; Gillette Stadium w Foxborough w stanie Massachusetts; Mercedes-Benz Stadium w Atlancie w stanie Georgia; Lucas Oil Stadium w Indianapolis; Bank of America Stadium w Charlotte w Karolinie Północnej; AT&T Stadium w Arlington w Teksasie oraz Raymond James Stadium w Tampie na Florydzie.

Macklemore powiedział, że rozumie stanowisko Eda, ale nie zamierza zaprzestać dzielenia się swoim przesłaniem politycznym, które – jak dodał – głosił już od kilku lat bez żadnych problemów. – Mam nadzieję, że to nie koniec mojej relacji z Edem – podkreślił raper. – Trzynaście lat przyjaźni nie znika z powodu jednej bolesnej różnicy zdań – dodał.

– Nie potrzebowałem dziesięciu występów Eda. Potrzebowałem dwóch. Dwóch szans, by stanąć przed 90 000 ludzi i wypowiedzieć słowa, które w jakiś sposób stały się zbyt niebezpieczne –&nbsp;podsumował Macklemore.

Ed Sheeran „przerażony cierpieniem w Izraelu i Palestynie”

Ed w swoim oświadczeniu stwierdził, że jest „przerażony” cierpieniem zarówno w Izraelu, jak i Palestynie, dodając: „Na świecie jest zbyt wiele wojen, które powodują niemierzalne cierpienie, a żadnej z nich nie należy tolerować”. Potwierdził relację Macklemore'a o tym, że skontaktował się z nim Kraft i że to promotor podjął decyzję o usunięciu rapera z trasy.

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„Nigdy nie zawiódłbym fanów, którzy mieli swoje plany, ani nie porzuciłbym ekipy koncertowej, innych zespołów supportujących i muzyków, którzy wierzą mi w kwestii pracy i zarabiania na życie” – oświadczył także Sheeran.