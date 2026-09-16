W toku sprawy o zapłatę z powództwa Ś. przeciw towarzystwu ubezpieczeniowemu, pełnomocnik pozwanego zakwestionował postanowienie sądu rejonowego przyznające wynagrodzenie biegłemu za sporządzenie opinii. Zrobił to, wnosząc zażalenie w pliku PDF w jednym egzemplarzu za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu.

Reklama Reklama

Zabrakło dwóch odpisów

Sędzia wezwał towarzystwo ubezpieczeniowe przez pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez złożenie dwóch odpisów. Pełnomocnik odpowiedział, że nie ma obowiązku składania odpisów pisma wnoszonego za pośrednictwem portalu. Niezasadne byłoby bowiem, aby osoba korzystająca z tej drogi wnoszenia pism procesowych zmuszona była do ich skanowania tylko w celu dołączenia ich do składanego pisma.

Ze względów formalnych zażalenie odrzucono

SR odrzucił zażalenie, uznając, że nie nastąpiło uzupełnienie braku formalnego przez złożenie odpisów. Zdaniem sądu, zgodnie z art. 128 par. 1 k.p.c. oraz par. 15a ust. 1 zarządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych (…), w razie wnoszenia pisma procesowego za pośrednictwem portalu informacyjnego konieczne jest dołączenie tylu odpisów pisma, aby możliwe było ich doręczenie stronom po jednokrotnym wydruku przesłanego pliku.

Pełnomocnik pozwanego ubezpieczyciela nie dał za wygraną, wskazując w odwołaniu do II instancji, że przyjęta przez sąd I instancji wykładnia stanowi przejaw nadmiernego formalizmu i jest oderwana od celu elektronizacji postępowania cywilnego oraz funkcji samego portalu. Sąd posiadał wniesiony dokument i mógł go wydrukować w takiej liczbie, aby doręczyć po jednym egzemplarzu każdej ze stron, skoro jego treść będzie identyczna z oryginałem wniesionym za pośrednictwem portalu informacyjnego.

Pytanie prawne do Sądu Najwyższego

W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Łasku (sędziowie Michał Hendzlik, Justyna Sieruga i asesor Filip Morawski) zwrócił się do SN z pytaniem prawnym: czy w razie wnoszenia pisma procesowego za pośrednictwem portalu informacyjnego (art. 125[1] par. 1 k.p.c.) konieczne jest dołączenie do tak wnoszonego pisma jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom (art. 128 par. 1 k.p.c.)?

Wersja elektroniczna i papierowa oraz praktyka

– Jest oczywiste, że załączniki, w tym odpisy, mają być złożone w formie elektronicznej. Co do sekretariatu, to nie ma on dostępu do pism w formie elektronicznej, więc nie może niczego wydrukować. Pisma takie pozostałym stronom co do zasady doręcza się w formie papierowej, a ich wydruk sporządza pracownik biura podawczego, który nie musi mieć wiedzy, ile kopii danego pisma należy w danej sprawie sporządzić – komentuje sędzia Artur Grajewski z Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podobnego zdania jest adwokat Roman Nowosielski.

– Przy klasycznym sposobie nadania pisma do sądu mamy obowiązek dołączyć jego odpisy dla innych stron, a doręczenie przez portal informacyjny zastąpiło tamte doręczenia, więc kwalifikowany pełnomocnik musi zachować się podobnie, dołączając niezbędne odpisy (pliki) pisma kierowanego do sądu, co nie wymaga szczególnych umiejętności. Żaden zaś przepis nie zobowiązuje sądu do wyręczania go z tego obowiązku – mówi adwokat.

Sygnatura akt III CZP 33/26