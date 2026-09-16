Przygotowujemy dopłaty do paliwa dla rolników – zapowiedział w środę minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wsparcie ma wynieść 52 gr na litr paliwa. Jak powiedział w TVP Info minister Krajewski, środki na dopłaty będą pochodzić z funduszy UE w kwocie 66 mln euro, które zostaną powiększone o 200 proc. ze środków krajowych.

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– To daje kwotę powyżej 800 mln zł – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. – Nie jest powiedziane, że oprócz tego nie mogą pojawić się dodatkowe środki – dodał. Podkreślił, że jest to „dodatkowe wsparcie”. – To jest 1,48 zł w ramach zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, do tego 52 gr dodatkowego wsparcia, czyli 2 zł na litrze – wyjaśnił.

Dopłaty do paliwa i nawozów. Kto będzie mógł skorzystać

Wnioski o zwrot mają być składane między 1 a 15 października, choć minister dodał, że analizowane jest wydłużenie tego terminu o kolejny tydzień.

Minister przyznał, że wsparcie w kwocie 800 mln zł obejmuje „pomoc nawozową i paliwową”. – Są pewne ograniczenia wynikające z przepisów unijnych. Pomoc możemy skierować do rolników, którzy kupili po 1 marca paliwo czy nawozy ze względu na rosnące koszty produkcji – powiedział minister rolnictwa. – Od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o nawozy, i od 1 marca do końca sierpnia, jeśli chodzi o paliwa – dodał.

Krajewski podkreślił, że jeśli będzie taka konieczność, to „czy to w ramach budżetu na 2026 r., czy budżetu na 2027 r. będziemy się starali dodatkowo pomóc rolnikom”.