Jeszcze 15 lat temu w Indiach praktycznie nie było rynku na awokado. Dojrzałe owoce spadały z drzew i były zjadane przez psy, dlatego awokado zyskało mało zachęcającą nazwę „psiego owocu”. Nie sadzono go jako głównej uprawy, lecz wykorzystywano przede wszystkim jako drzewa dające cień na plantacjach kawy.

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BBC pisze, że przełom nastąpił około 2011 r., kiedy gwiazda Bollywood Shilpa Shetty powiedziała, że używa awokado do pielęgnacji skóry. Ceny awokado podwoiły się niemal z dnia na dzień, a później nadal rosły. Plantatorzy dostrzegli ogromny potencjał w owocu od dawna popularnym w Europie oraz obu Amerykach.

Indyjscy rolnicy mają duże możliwości zwiększenia produkcji. Na rynku istnieje bowiem ogromna luka między popytem a podażą. Indie importują około 15 tys. ton awokado rocznie, podczas gdy krajowa produkcja wynosi zaledwie 8–9 tys. ton – powiedział BBC Manilal Palliyath, który zajmuje się promocją indyjskiej branży awokado.

Jego zdaniem jest to duża szansa dla rolników, zwłaszcza że tradycyjne uprawy coraz bardziej cierpią z powodu zmian klimatu. – Kawa i pieprz ucierpiały wskutek zmieniających się warunków klimatycznych, dlatego dywersyfikacja stała się dla rolników koniecznością – podkreśla.

Indie zwiększają produkcję awokado

Awokadem zainteresowały się także restauracje w Indiach. Wciąż jednak częściej wybierają owoce importowane, ponieważ zapewniają one większą powtarzalność pod względem smaku, konsystencji, wielkości i stopnia dojrzałości.

Co prawda coraz więcej plantatorów w Indiach zwraca uwagę na warunki uprawy, które mają ogromny wpływ na smak i konsystencję awokado, jednak dla odbiorców wciąż bezpieczniejszym wyborem są zagraniczne owoce, ponieważ ich jakość i smak są bardziej przewidywalne.

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Dorównanie jakością i powtarzalnością owocom importowanym stało się celem części indyjskich przedsiębiorców. Harshit Godha jest założycielem Indo-Israel Avocado Nursery w Bhopalu, w środkowoindyjskim stanie Madhya Pradesh. Szkółkę założył w 2021 r., po miesiącu spędzonym w Izraelu, gdzie poznawał tamtejszą branżę awokado.

Od tego czasu biznes rozwija się dynamicznie. W ciągu ostatnich pięciu lat Godha dostarczył indyjskim rolnikom około 18 tys. sadzonek awokado. Wszystkie należą do międzynarodowych odmian, takich jak Hass i Pinkerton – informuje BBC.

Indie stawiają na nowe odmiany awokado

Wykorzystywanie popularnych zagranicznych odmian jest jednym ze sposobów modernizacji indyjskiej branży awokado. Innym jest ulepszanie drzew, które rosną w Indiach od pokoleń.

– Największy problem z indyjskimi drzewami awokado polega na tym, że praktycznie każde drzewo rosnące przy domu jest genetycznie inne – powiedział BBC dr Ganeshan Karunakaran, główny naukowiec w ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR) w Bengaluru. – Dlatego indyjskie rynki są zalewane owocami o bardzo różnej jakości. Jeśli chcemy stworzyć stabilny rynek komercyjny, potrzebujemy standaryzowanych odmian – podkreśla.

Od 25 lat Karunakaran pracuje nad programem hodowlanym, w ramach którego opracowano dwie odmiany na bazie lokalnych drzew.