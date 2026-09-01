Policja w Gostyniu apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie podejrzanych przedmiotów. Sprawcy przytwierdzają metalowe elementy lub kamienie do roślin, a następnie je maskują, aby operator kombajnu nie mógł ich wcześniej zauważyć. Podobne zdarzenia odnotowywano już w różnych częściach kraju. Jak donosi „Fakt”, w okolicach Mogilna pułapka doprowadziła do uszkodzenia kombajnu, natomiast na Podlasiu straty poniesione w zeszłym roku przez rolników oszacowano na około 100 tys. zł.

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Niebezpieczeństwo dla ludzi, maszyn i zwierząt

Metalowy element wciągnięty przez maszynę może zniszczyć kosztowne podzespoły, doprowadzić do pożaru albo zostać z dużą siłą wyrzucony na zewnątrz. Niebezpieczne przedmioty mogą również trafić do kiszonki lub paszy, powodując poważne obrażenia wewnętrzne u zwierząt, a nawet ich śmierć. Ponadto, jeśli dojdzie do uszkodzenia maszyny, wiąże się to z koniecznością przestoju w pracach polowych i ryzykiem kolejnych strat.

Sprawcom grozi więzienie i obowiązek rekompensaty

Gostyńska policja podkreśla, że zastawianie podobnych pułapek nie jest niewinnym żartem. Jest to świadome działanie, które może mieć poważne konsekwencje materialne i stworzyć zagrożenie dla operatora kombajnu. W związku z tym, sprawca musi liczyć się z odpowiedzialnością karną oraz koniecznością naprawienia szkody. Uszkodzenie mienia wiąże się z karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Ponadto, jeśli powstanie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia operatora maszyny, sprawca może również odpowiadać za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, za co grozi do 3 lat więzienia.

W 2025 r. funkcjonariusze z Gostynia prowadzili dwa postępowania dotyczące takich przypadków, a rok wcześniej otrzymali jedno zawiadomienie.